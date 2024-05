Récurrence des incendies : le procureur général aussi évoque la piste criminelle

Les autorités judiciaires s’intéressent de plus près aux cas d’incendies devenus récurrents ces derniers mois en particulier dans le Grand Conakry. Ainsi, à l’occasion d’échanges qu’il a eus hier jeudi avec les responsables de l’appareil judiciaire, le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry a annoncé la mise en place d’une batterie de mesures urgentes.

Il s’agit notamment de la mise en place d’un cadre de concertation, d’une équipe pour l’ouverture d’une enquête, mais également d’une commission composée de parquetiers spécialisés, des juges d’instruction spécialisés, et éventuellement une juridiction spécialisée à l’effet de faire des enquêtes, poursuivre et éventuellement juger les auteurs de ces faits dans un bref délai.

Parce qu’à l’image de la Direction de la communication et de l’information (DCI) de la présidence de la République et du premier ministre, Fallou Doumbouya, lui aussi, privilégie la piste criminelle. « Il y a environ 5 à 6 mois, il y a une montée exponentielle des incendies dans le Grand Conakry. Au début, on se disait que ces incendies sont dus aux courts-circuits. Mais le résultat de certaines enquêtes nous font savoir que certains incendies sont dus à des actes criminels. Alors, on se pose la question de savoir, qui sont les auteurs de ces actes. C’est pourquoi nous, en tant que coordonnateur des acteurs de la chaîne pénale dans le ressort de la cour d’appel de Conakry, avec l’accord du ministre de la justice, nous avons réuni les services centraux et les services régionaux de la police judiciaires étendue à EDG, la protection civile et à d’autres services afin qu’on se penche sur les causes de ces incendies et éventuellement apporter des solutions », annoncé le procureur général

Pour terminer, il a invité la population à faire preuve de prudence et de vigilance et à prendre des précautions afin d’éviter que le pire ne leur arrive.

Fodé Soumah