Urgent : Hadafo, Djoma et Fréquence Médias vont porter plainte contre Djénè et Tawel

Cela devait arriver. Les responsables des groupes Hadafo, Djoma et Fréquence médias ont fini par réagir à la sortie, hier mercredi, des commissaires de la Haute autorité de la communication (HAC) qui accusent les patrons en question d’avoir perçu de fortes sommes d’argent des mains du président de la Transition. Dans une déclaration commune, les trois groupes de médias, se disant « choqués par les propos calomnieux et diffamatoires des deux commissaires de la HAC », assimilent en outre la sortie en question à une « fuite en avant pour tenter d’intoxiquer l’opinion publique ». Et au nombre des actions que les patrons de ces médias entendent entreprendre, il y a l’exigence de la publication de la fameuse liste de ceux qui ont perçu l’argent de la présidence et le dépôt d’une plainte contre les deux commissaires pour diffamation et menace.

Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration

Ledjely.com