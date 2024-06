Mort de Sadiba Koulibaly : le Barreau exige une enquête sur les causes et les circonstances

Après la mort de l’ancien chef d’Etat-major général des armées, place au débat et aux interrogations. Hier déjà, sans se douter que l’inhumation de feu colonel Sadiba Koulibaly était déjà en préparation par les autorités militaires, la Maison des associations et des ONG de Guinée (MAOG) s’était fendu d’un communiqué via lequel elle recommandait une contre-expertise d’autopsie. Et aujourd’hui, c’est l’Ordre des avocats de Guinée qui se saisit aussi du sujet. D’abord, pour relever les faits qui lui paraissent quelque peu troubles. Ensuite, il formule un certain nombre d’exigence dont celle relative à « l’ouverture d’une enquête indépendante afin de déterminer notamment les causes et les circonstances de la mort du général Sadiba Koulibaly ».

