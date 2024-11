Ministère du Commerce : lancement de la plateforme de gestion des demandes de documents administratifs

Sous l’initiative du ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, la République de Guinée a désormais une plateforme de gestion des demandes de documents administratifs (PLAGED), une avancée majeure dans la transformation numérique de l’administration publique. La cérémonie de lancement officiel s’est déroulée ce mercredi 20 novembre 2024, dans un complexe hôtelier de la place, sous la présidence de Dre Diaka Sidibé, Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME.

La mise en place de cette plateforme par le Ministère du Commerce découle d’un constat au sein du même département, qui fait face quotidiennement à des défis structurels freinant sa capacité à offrir des services de qualité à ses usagers.

L’absence d’une plateforme numérique unifiée a longtemps entraîné des lenteurs administratives, causant des retards dans la délivrance des documents essentiels tels que les autorisations d’implantation, de mise sur le marché, ou encore des agréments au Code des investissements. Cela a également entraîné un manque de traçabilité et de transparence, exposant les procédures à des risques d’opacité et d’inefficacité.

Selon Dre Diaka Sidibé, Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, cette plateforme a vu le jour pour répondre aux nombreux défis rencontrés.

«Ces défis ne sont pas uniquement techniques : ils ont un impact direct sur l’attractivité de notre économie et sur la confiance que nos concitoyens et nos partenaires économiques accordent à l’administration publique. C’est pour répondre à ces problématiques que nous avons conçu la plateforme de gestion administrative des demandes du secteur privé, PLAGED, une plateforme qui incarne notre volonté de moderniser nos pratiques et de simplifier l’expérience des usagers. Cette solution, entièrement développée en interne grâce aux compétences de nos jeunes cadres, est une véritable source de fierté », a-t-elle déclaré.

Ainsi, PLAGED est une plateforme innovante conçue pour moderniser et simplifier la délivrance et la gestion des documents administratifs, permettant à tous de gagner en efficacité, en transparence et en accessibilité. Elle offrira un accès simplifié et sécurisé aux documents, facilitant ainsi l’obtention des autorisations d’implantation ou d’exploitation des unités industrielles, des mises sur le marché, des avantages du Code des investissements, ainsi que de toutes autres demandes de documents administratifs pour les entreprises, industriels, partenaires et citoyens.

Toujours dans son discours, la patronne du MCIPME affirme que, «Cette plateforme n’est pas simplement une innovation technologique : c’est un outil stratégique qui nous permettra de mieux planifier, de mieux servir et de mieux évoluer. La plateforme PLAGED illustre la volonté du gouvernement de s’inscrire dans une dynamique de modernisation soutenue par des technologies numériques avancées. L’adoption de cette plateforme est aussi une étape décisive pour aligner nos pratiques administratives sur les standards internationaux, dans un contexte où la digitalisation est devenue une exigence incontournable pour le développement économique », ajoute-t-elle.

Ainsi, pour le département initiateur, le lancement de cette plateforme marque une nouvelle ère dans la gestion des documents administratifs, avec des avantages concrets pour l’État, les citoyens et les entreprises. Une initiative qui rassure la Ministre Dre Diaka Sidibé, les commerçants, les industriels et les PME.

«Avec PLAGED, l’administration publique devient un moteur de croissance et de confiance. Je suis convaincue que cette plateforme apportera un soulagement significatif à notre ministère et au secteur privé, tout en améliorant les relations entre l’administration, les citoyens et les investisseurs privés», conclut la Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME.

Balla Yombouno