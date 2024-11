Placé sous observation par le MATD, le RPG arc-en-ciel risque-t-il la suspension ?

Fin octobre, le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) a mis sous observation plusieurs partis politiques dont le RPG arc-en-ciel. Depuis où en est le parti d’Alpha Condé dans le cadre de la prise en compte des griefs relevés par les les cadres du MATD. Un responsable de l’ancienne mouvance a exposé les réalités auxquelles le parti est confronté sur le terrain.

Il a été reproché au RPG arc-en-ciel par le MATD, notamment le fait de ne pas organiser le congrès du parti. «Du point de vue documents nous ne nous reprochons rien, mais en ce qui concerne la tenue des activités, je reconnais qu’il y a eu beaucoup de manquements tel qu’au niveau des assemblées générales», déclare notre source.

Selon l’acteur politique, la mise sous observation du parti a conduit la direction actuelle a dépêché des cadres à l’intérieur de pays pour le renouvellement des instances. Certes, la tâche n’est pas facile. « La frustration est très grandissante, et la déception de même par endroit notamment à Faranah, il y a plusieurs sections mêmes qui refusent de recevoir les missionnaires. C’est le même scénario à Kankan et à Siguiri. Les militants à la base sont très choqués, très déçus de la démarche dont le parti a fait preuve autrefois et cela dure depuis deux mois maintenant », dit-il.

Plus loin, ce membre du RPG arc-en-ciel indique qu’il serait impossible pour le parti d’organiser son congrès même dans les 6 mois à venir compte tenu de toutes les frustrations qui émanent des expériences précédentes. « La tenue du congrès pose un autre problème qui se pose également. Puisqu’au moment où nous avons soumis nos documents pour évaluation, lorsqu’ils ont posé la question sur l’identité du président du parti, nous avons clairement dit que c’est Dr Ibrahima Kassory Fofana qui est le président du comité exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel. Et lorsque le Pr Alpha Condé a pris connaissance de cela, il a piqué une colère noire donc tout de suite il s’est opposé en se réclamant comme le patron du parti c’est l’une des causes même de toutes ces frustrations », souligne notre source.

Toutefois, poursuit notre interlocuteur, les textes du RPG arc-en-ciel permettent l’organisation du congrès partout sur le territoire national et international mais pour l’instant le choix du président pour le parti reste un frein.

Pour rappel, le parti dispose de trois mois pour se conformer aux recommandations du MATD, passé ce délai, le RPG arc-en-ciel pourrait se voir suspendu d’exercer en Guinée.

JRI de l’Ombre