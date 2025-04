Affaire Azaya-Djelikaba Bintou : des ONG appellent à l’action, « il est temps d’agir »

La Guinée est confrontée à une crise alarmante de violences conjugales, dont la fréquence et la brutalité ne cessent d’augmenter. Les récents incidents, notamment l’agression d’une extrême violence subie par l’artiste Djelikaba Bintou de la part de son mari Azaya, témoignent de la gravité de la situation. Les images choquantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux illustrent une atteinte intolérable aux droits humains.

Dans ce contexte, plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre ont fait une déclaration conjointe pour dénoncer ces actes et exiger des mesures immédiates.

Un appel urgent à l’action

Dans une déclaration commune, les organisations CJFLG, Malaff, Amazones de la Presse Guinéenne, FCG, Femme Talent, FFDD, AAJFAG, REPRODAFH, EFFAG, AFELDGUI, AAJED, IJBFE, CODD, Cejefi-balig, RJLG, Femme Tech Innovante, Agir pour la Santé Sexuelle en Guinée, GRIF, WAFRICA, AMALI, ADF, Filles et Femmes pour un Avenir Meilleur, Avenir des Femmes et Enfants de Guinée, ont fermement condamné les actes de violence dont sont victimes les femmes. Elles soulignent les conséquences « dévastatrices » de ces agressions, non seulement pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour l’ensemble de la société guinéenne.

« Nous les condamnons avec la plus grande fermeté et sollicitons des autorités leur pleine implication afin de traduire les auteurs devant les juridictions compétentes », indiquent les organisation.

Par la même occasions, ces structures de défense des droits des femmes demandent :

La mise en branle de l’action publique par le Procureur de la République afin de garantir justice aux victimes ;

La mise en œuvre immédiate de mesures de protection pour sécuriser les femmes et les filles ;

La création de dispositifs de soutien médical, psychologique et juridique pour les victimes et leurs proches

Les obligations légales de l’État face aux violences conjugales

Les signataires de la déclaration rappellent à l’État guinéen ses responsabilités face à la recrudescence alarmante des violences conjugales. Le Code pénal guinéen, garant des droits et de la sécurité des citoyens, prévoit pourtant des sanctions sévères contre les auteurs de ces actes.

Selon ces organisations, ces violences, qualifiées « d’inhumaines et barbares », constituent une atteinte grave aux droits humains et posent une menace croissante pour les femmes et les filles de Guinée.

Une mobilisation nationale contre l’impunité

Face à l’ampleur du phénomène, les organisations de défense des droits humains lancent un appel à une mobilisation nationale, à travers le hashtag #BalanceLe, afin de dénoncer les violences conjugales et interpeller les autorités sur leur responsabilité.

L’heure n’est plus aux discours, mais à l’action. Il est impératif que l’État guinéen prenne des mesures concrètes pour mettre fin à cette impunité et protéger les victimes, estiment les organisations.

Binty Ahmed Touré