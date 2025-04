Référendum de septembre : des leaders politiques « sceptiques »

Ce 3 avril, lors d’une conférence de presse, Diabaty Doré du RPR, Mohamed Cissé de la NG et Abdoulaye Kourouma du RRD ont réagi à la récente évaluation des partis politiques, mais également à l’annonce de la date du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain.

Bien qu’ils se soient dits satisfaits de cette évaluation, ils estiment qu’il est désormais temps de passer à des actions concrètes. Parmis ces actions, ils sollicitent notamment, l’accompagnement des partis politiques à travers des subventions. « L’État doit prendre des mesures pour subventionner les partis politiques, comme c’est le cas dans d’autres pays. De plus, les médias privés doivent couvrir nos activités », a souligné Diabaty Doré.

S’agissant du référendum constitutionnel prévu en septembre prochain, ces acteurs politiques affichent une certaine scepticisme. Pour Diabaty Doré, de nombreuses inconnues demeurent. « On a fixé la date, mais on ignore encore comment l’OGE sera mis en place. On ne sait pas non plus avec quel fichier électoral l’élection sera organisée », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « À ce jour, plusieurs préalables restent en suspens. Et à cinq mois de la date du 21 septembre, peut-on vraiment espérer que tout soit en ordre ? ».

Au-delà des questions techniques, les trois responsables politiques ont insisté sur la nécessité d’un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. « Nous appelons humblement le Premier ministre à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Guinéens, ainsi que les acteurs sociaux et politiques, puissent se retrouver autour de la table et échanger », a lancé Diabaty Doré, président du RPR.

Lamine Camara