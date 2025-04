Littérature : Moussa Moïse Sylla lance le Grand Prix Littéraire du PRG

Lors d’une cérémonie officielle tenue ce vendredi 4 avril au Centre Culturel Franco-Guinéen, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a procédé au lancement officiel du Grand Prix Littéraire du Président de la République. Cette initiative, placée sous l’égide du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, est portée par le Centre de Lecture Publique et de l’Animation Culturelle, en partenariat avec les associations professionnelles du secteur du livre.

En effet, le Grand Prix Littéraire du Président de la République de Guinée est une initiative majeure visant à promouvoir la création littéraire en Guinée et à honorer les auteurs dont les œuvres marquent l’excellence et l’innovation. Institué par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, en collaboration avec les associations des écrivains et éditeurs de Guinée, ce prix constitue la plus haute distinction littéraire du pays.

Pour le président du Centre de Lecture Publique, Bernard Beavogui, cette première édition promet d’être, sans aucun doute, un vibrant hommage à nos écrivains, véritables moteurs d’opinions éclairant notre monde.

En outre, cette première édition du Prix Littéraire du Président de la République ambitionne de faire rayonner la littérature guinéenne tant au niveau national qu’international. Il s’agit de promouvoir la littérature guinéenne et d’encourager les écrivains à produire des œuvres de grande qualité, de valoriser la richesse et la diversité de la création littéraire guinéenne, d’encourager l’émergence de nouveaux talents et de renforcer la reconnaissance des écrivains confirmés.

Selon le président de l’Association des Écrivains de Guinée, Fadama Itala Kourouma «ce prix ne saurait être une simple reconnaissance, il va au-delà. Il est l’affirmation magistrale de la place centrale qu’occupe désormais la littérature guinéenne et africaine sur la scène mondiale. Avec une dotation financière conséquente, il est évident que ce prix dépasse avec éclat, d’une part, le Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire, qui, depuis 2004, s’élève à 10 000 euros. Mais également, il surpasse, d’autre part, le Prix Amadou Kourouma, hommage aux titans ivoiriens des lettres africaines», a-t-il déclaré.

Selon les initiateurs, le concours est ouvert aux écrivains guinéens, résidant en Guinée ou à l’étranger, ayant publié une œuvre littéraire au cours de l’année en cours. Les genres concernés sont le roman, la nouvelle, le conte, le théâtre, la poésie et l’essai. Quant aux ouvrages, ils doivent être publiés par une maison d’édition guinéenne reconnue ou par une maison d’édition étrangère pour les auteurs vivant à l’extérieur.

Pour Alimou Sow, président des éditeurs de Guinée, cette initiative, qui les réconforte et les honore tous, est un événement historique pour la simple raison que, depuis l’avènement de la Guinée à l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, il n’y a jamais eu de prix littéraire ou de distinction historique pour les créateurs qu’ils sont. «C’est aussi un événement historique pour la promotion de la littérature, mais aussi pour la promotion de la culture guinéenne. Il a donc une grande importance et une portée à la fois politique et culturelle. Et on verra également, avec les aboutissements, que c’est une initiative d’une portée économique. En soutenant cette initiative dans le secteur du livre, le président matérialise de façon évidente et visible son engagement personnel en sa qualité de protecteur des arts et de l’être», a-t-il ajouté.

En présidant la cérémonie de lancement de cette première édition, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a déclaré que cette initiative vise à stimuler la création littéraire, à encourager l’édition nationale et à récompenser aussi bien les talents émergents que les plumes confirmées.

«L’importance de ce Grand Prix dépasse largement le cadre d’une distinction honorifique. Il constitue un instrument stratégique pour le développement de l’industrie du livre en Guinée. En dynamisant la production littéraire nationale, ce prix renforce non seulement la présence des écrivains guinéens sur les scènes littéraires nationales et internationales, mais il insuffle également une nouvelle énergie à l’ensemble de la chaîne du livre : des auteurs aux éditeurs, en passant par les imprimeurs, les libraires et, bien sûr, les lecteurs», a déclaré Moussa Moïse Sylla.

À en croire le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, ce prix sera doté de récompenses monétaires significatives, qui seront officiellement dévoilées dans les semaines à venir, avec pour objectif de soutenir concrètement la création littéraire et d’offrir un appui tangible aux auteurs. D’où cette invitation aux écrivains guinéens : «J’invite d’ores et déjà tous les écrivains guinéens, qu’ils soient au début de leur parcours ou des figures établies, à saisir cette opportunité unique en soumettant leurs œuvres».

À noter que le 1er lauréat recevra une somme de 500 millions de francs guinéens, un trophée, une médaille et une attestation en guise de récompenses.

Balla Yombouno