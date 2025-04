Affaire Ousmane Kaba et cie : le parquet demande le renvoi des prévenus pour « délit non constitué »

Les plaidoiries et réquisitions dans l’affaire opposant la société Bankina Pêche à l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Dr Ousmane Kaba, ainsi que plusieurs autres personnes physiques et morales (dont une société chinoise), ont débuté ce lundi 7 avril devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’avocat de la défense, Me Tènèké Touré, a plaidé en faveur de son client, soutenant que Bankina Pêche avait subi un préjudice financier majeur. « La société Bankina Pêche perdait son argent de consignation, payé en dollars. Elle s’est retrouvée dans une situation où la loi du plus fort prévalait. Ousmane Bangoura a tout perdu : ses biens, ses avoirs. Aujourd’hui, il est malade et sans espoir. Nous sollicitons la condamnation des prévenus à 22 millions de dollars à son profit, en réparation des préjudices subis en raison de cette convention », a déclaré Me Tènèké Touré.

De son côté, le parquet a rappelé le contexte de la convention Guinée-Chine de 1996 avant d’exposer le fond du dossier. Il a requis le renvoi des prévenus pour «délit non constitué», invoquant l’article 544 du Code de procédure pénale.

« En application des dispositions de l’article 544 du Code de procédure pénale, je sollicite que vous déclariez ces personnes – Ousmane Kaba, Boubacar Barry, Mansa Moussa Sidibé, Ibrahima Sory Touré « Alain », Moussa Condé « Tata Vieux » et la société China National Fisheries Corporation (CNFC) – non coupables des faits qui leur sont reprochés, et de les renvoyer pour des fins de poursuites, le délit n’étant pas constitué », a requis Amiata Kaba, représentant le ministère public.

Un autre avocat de la défense a abondé dans le même sens, demandant au tribunal d’appliquer les articles 544 et 547 du Code de procédure pénale afin d’obtenir une indemnisation pour son client.

Rappelons que les prévenus sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique et abus de confiance, suite à une plainte déposée par Bankina Pêche.

Aminata Camara