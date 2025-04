Projet « Kon Kweni » : la SMFG enclenche une phase décisive vers la construction

Le conseil d’administration de la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG) s’est réuni ce lundi 7 avril 2025 dans un réceptif hôtelier de la place. Cette session marque une étape cruciale pour l’institution, à l’approche du démarrage des travaux de construction sur le site du projet. Qualifiée de « charnière », cette réunion a permis aux administrateurs de prendre des décisions stratégiques déterminantes quant à l’orientation future du projet, ainsi qu’aux mesures à adopter pour garantir une transition fluide vers la phase de mise en œuvre.

« Nous sommes actuellement en train de finaliser les études d’impact environnemental. Sur le terrain, nos équipes de consultants ont déjà achevé la collecte de données pour la saison des pluies, dans le cadre des études d’impact environnemental et social. Parallèlement, la collecte de données pour la saison sèche est en cours. Nous prévoyons de finaliser cette étape d’ici le milieu de l’année, afin de pouvoir soumettre le rapport complet au début du second semestre », a expliqué le directeur général de la SMFG.

Poursuivant, Oumar Pathé Sylla a précisé que l’un des aspects singuliers du projet « Kon Kweni », situé sur le mont Nimba, réside dans son implantation sur un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

« Nous développons actuellement la première phase du projet Kon Kweni. Celle-ci est relativement simple, avec un plan d’exploitation basique consistant en l’extraction du minerai des monts Nimba et son transport par camion. Les phases ultérieures prévoient la construction d’un chemin de fer, mais ce n’est pas encore d’actualité. Le projet est basé dans la préfecture de Lola, où nous sommes présents depuis 2003. C’est dans cette préfecture que nous opérons, et c’est également notre lieu de résidence », a-t-il ajouté.

Selon Robert Adama, président du conseil d’administration de la SMFG, le projet Kon Kweni devrait générer environ 30 milliards de dollars de revenus pour l’État guinéen sur une période estimée à 30 ans.

« Il s’agit d’un projet hautement stratégique pour la Guinée. Il vient en complément du projet Simandou, accroît les revenus du pays et crée de nombreux emplois, notamment dans la préfecture de Lola. Nous entretenons une collaboration étroite avec le ministère des Mines et son équipe, et nous continuerons à renforcer cette synergie. Sur le terrain, à Lola, nos relations avec la population et les autorités locales sont solides et dynamiques », a-t-il rassuré.

En marge de la réunion, Patricia Moller a réaffirmé l’engagement de la SMFG en faveur du développement socio-économique de la Guinée. « Je suis ici non seulement pour promouvoir ce projet fabuleux, porteur de bénéfices considérables pour le pays, mais aussi pour m’assurer que nos actions en tant qu’entreprise soient conformes à nos obligations et profitent réellement aux communautés. L’un des points abordés aujourd’hui est notre engagement à identifier les compétences locales, à les perfectionner et à soutenir la formation des populations », a-t-elle déclaré.

Kgalema Motlanthe, ancien président sud-africain, a pour sa part salué le rôle catalyseur du projet. « Kon Kweni est un projet structurant, capable de libérer le potentiel économique de la Guinée, tout en améliorant la qualité de vie, non seulement au niveau local, mais dans toute la région. Une fois achevé, ce projet générera des dividendes importants pour le pays, à travers les taxes et les revenus directs, contribuant ainsi à une transformation significative de l’économie guinéenne », a-t-il souligné.

Binty Ahmed Touré