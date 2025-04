Azaya brise le silence : «Lorsqu’on s’est aimés… il ne devrait plus y avoir de place pour la haine»

Après les multiples réactions suscitées par les images de l’artiste Djelikaba Bintou, publiées sur les réseaux sociaux, montrant son visage couvert de traces de violences, l’indignation qui s’en est suivie a poussé le ministre de la Culture guinéenne, Moussa Moïse Sylla, à intervenir pour tenter de recoller les morceaux.

Suite à une rencontre avec le ministre, Mohamed Azaya, dont la réaction était très attendue après la publication des photos de son épouse, a adressé un message d’apaisement et a annoncé son soutien au concert de Djelikaba Bintou.

Lisez plutôt :

«Chaque ménage traverse des difficultés et fait face à des épreuves. Cela arrive à tout le monde et fait partie de la vie. Lorsqu’on s’est aimés et qu’on a parcouru un bout de chemin ensemble, il ne devrait plus y avoir de place pour la haine, les rancœurs ou les rancunes — encore moins pour une guerre ouverte. Il est donc essentiel de continuer à avancer, avec le cœur apaisé et l’esprit tranquille, afin que jamais l’émotion ou la passion ne prennent le dessus sur la raison.

À cet effet, je lance un appel à tous mes fans, d’ici et d’ailleurs, à faire preuve de sagesse et d’apaisement dans le but de préserver l’intérêt de la musique guinéenne.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, au ministre de la Culture M. Moussa Moïse Sylla, à Papa Sékouba Kandia Kouyaté, ainsi qu’à Monsieur Malick Kébé pour leur disponibilité et leurs précieux conseils qui m’ont été d’un grand soutien.

Ensemble, célébrons la RENAISSANCE de la PATRONNE DJELIKABA BINTOU, le 26 avril 2025, au STADE PETIT SORY !

Mon équipe et moi avons 200 tickets à offrir à tous nos fans pour soutenir ce concert.

Appelez dès maintenant au : 624 26 28 86.

ENSEMBLE, CÉLÉBRONS LA MUSIQUE GUINÉENNE. On a bougé !», a écrit l’artiste sur sa page Facebook.

Ledjely.com