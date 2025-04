Vaccination en Guinée : Sous la présidence du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Programme Elargi de Vaccination fait le point sur les avancées et trace les perspectives

Conakry, 30 avril 2025 – Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Oumar Diouhé Bah, a présidé ce mercredi à Conakry, à l’hôtel Onomo, la réunion stratégique du Comité de Coordination Inter-Agences (CCIA) sur la vaccination, instance nationale de pilotage du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Cette session a réuni l’ensemble des acteurs nationaux et partenaires techniques engagés dans la relance du PEV en Guinée.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre de la Santé a salué « la mobilisation exemplaire des acteurs essentiels, déterminés à unir leurs efforts pour renforcer la santé publique par le biais de la vaccination ». Il a rappelé que la réunion vise à « évaluer les performances du PEV pour le premier trimestre 2025, valider le rapport de l’enquête de couverture vaccinale, et adopter des mesures correctrices pour renforcer l’accès à la vaccination dans toutes les régions du pays ».

Reconnaissant les progrès notables enregistrés, notamment une augmentation de la couverture vaccinale et la poursuite des campagnes contre la rougeole et la polio, le ministre a appelé à « renforcer la qualité des données, moderniser les outils de gestion sanitaire, et accélérer l’introduction des nouveaux vaccins contre le cancer du col de l’utérus, le rotavirus, le pneumocoque et le paludisme ». Il a conclu en affirmant que « la vaccination est gratuite, sauve des vies, et doit devenir un droit réel pour chaque enfant de la Guinée ».

Le Coordonnateur national du PEV, Dr Albert Camara, quant à lui, a détaillé les avancées enregistrées en 2024 : une augmentation de 5 % de la couverture Penta 3, la vaccination de plus de 53 000 enfants zéro dose, l’installation de 262 réfrigérateurs et l’acquisition de nouveaux véhicules frigorifiques. « L’engagement du Chef de l’État et du Premier Ministre, Champion de la vaccination, est un levier clé pour transformer notre système », a-t-il affirmé. Il a aussi appelé à « renforcer l’information des parents, améliorer l’accès à la vaccination, et adapter les stratégies aux spécificités régionales de notre pays».

Prenant la parole au nom des partenaires techniques et financiers, le Représentant de l’OMS, Dr Jean-Marie KIPÉLA, a salué la tenue de cette réunion « plus qu’opportune », marquée par la Semaine africaine de la vaccination. Il a rappelé que « le PEV est à une phase cruciale », appelant à « prendre des décisions stratégiques fortes pour répondre aux résurgences épidémiques ». Il a souligné que « la vaccination reste l’une des meilleures interventions de santé publique en termes de coût-efficacité » et a appelé à « des mécanismes de financement innovants pour soutenir durablement le PEV ».

La réunion du CCIA du 30 avril 2025 a réaffirmé l’importance d’une coordination multisectorielle, fondée sur des données probantes, pour atteindre les objectifs de santé publique. Avec l’implication de tous les acteurs, la Guinée trace une trajectoire claire vers une couverture vaccinale universelle d’ici 2040.