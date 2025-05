CNPS : Clôture du séminaire technique de l’association internationale de la sécurité sociale (AISS) à Conakry

Les travaux du séminaire technique de l’association internationale de la sécurité sociale(AISS) en Guinée organisé en collaboration avec la caisse nationale de prévoyance sociale sous l’égide du ministère du travail et de la fonction publique ont pris fin ce mercredi 7 mai 2025. Placé sous le thème : « le travail actuariel pour la la bonne gouvernance et la résilience financière de la sécurité sociale en Afrique de l’Ouest», ce séminaire de deux jours (du 6 au 7 mai) a permis aux délégations venues de toute l’Afrique de l’Ouest d’examiner les acquis, les défis, mais aussi les perspectives d’une gouvernance plus robuste des systèmes de sécurité sociale sur le continent. Il a surtout mis en lumière l’importance stratégique du travail actuariel comme socle de stabilité et d’adaptation face aux réalités économiques et sociales africaines.

Dans sa communication, le Secrétaire général de l’AISS, Marcelo Abi-Ramia Caetano, a salué l’engagement fort de la Guinée et de ses institutions. « Ce que nous avons vu ici, c’est un véritable exemple d’un continent qui se tient debout, uni autour de la sécurité sociale. La Guinée est un membre actif, engagé, et cette rencontre en est la preuve », a-t-il déclaré.

Il a rappelé les missions fondatrices de l’AISS – promotion, partage de connaissances pratiques, et formation – et s’est réjoui du dynamisme des membres africains dans l’appropriation de ces piliers, à travers le réseautage, la formation, et l’utilisation d’outils de gouvernance innovants.

Pour la Générale Aminata Diallo, directrice générale de la CNPS de Guinée, ce séminaire a été bien plus qu’un simple échange technique. « Ce fut un moment d’élévation institutionnelle, d’introspection collective et de projection stratégique. […] Le travail actuariel est l’architecture invisible de notre avenir social », a-t-elle soutenu.

Cette rencontre de Conakry aura permis de semer les graines d’une coopération renforcée, portée par des valeurs partagées : solidarité, rigueur et innovation. Comme l’a souligné la Générale Aminata Diallo, « les résolutions ne doivent pas rester lettres mortes. Elles doivent devenir des outils politiques et des engagements concrets », a-t-souligné.

Elle a inscrit les conclusions du séminaire dans la vision de refondation prônée par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, où l’humain est au cœur de l’action publique. Elle a également souligné la volonté de la Guinée de poursuivre ses réformes avec rigueur, modernisation et proximité sociale.

Présidant la cérémonie de clôture, le ministre du Travail et de la Fonction publique, M. Faya François Bourouno, a rappelé l’enjeu crucial de la sécurité sociale dans la stratégie nationale de développement, notamment dans le cadre de la vision Simandou 2040.

« si nous sommes là, nous parlons de sécurité sociale, les deux fonctions essentielles, le développement humain, mais le financement aussi de l’économie, nous l’avons dit ici hier, les fonds de pension constituent le premier levier de financement des économies, c’est vérifié et c’est prouvé à travers le monde. Donc la sécurité sociale joue une fonction essentielle dans la réalisation des objectifs stratégiques de notre pays aujourd’hui. Cela nous a permis de mettre en œuvre l’un des plus grands projets miniers au monde, le projet d’exploitation de la mine de fer de Simandou », a-t-il indiqué.

Puis de poursuivre : « Je suis sûr que cela a permis d’ouvrir le créneau de réseaux, de partenariats et d’opportunités pour renforcer la collaboration et la coopération entre nos institutions de sécurité sociale, tant au niveau de la sous-région qu’au niveau également international. C’est en cela que je voudrais particulièrement remercier le Bureau des liaisons de l’Afrique de l’Ouest, de l’AISS, mais exprimer tous mes hommages à M. le secrétaire général de l’AISS pour avoir choisi la Guinée, avoir choisi Conakry pour organiser cet événement ici. Cela nous a fait un grand honneur, nous en sommes très reconnaissants ».

Il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement guinéen à accompagner l’AISS dans l’atteinte de ses objectifs, tout en mettant en lumière les liens entre la réforme sociale et le projet minier stratégique de Simandou, un moteur potentiel de croissance inclusive et durable pour la Guinée.

L’AISS, la CNPS, et l’ensemble des institutions présentes repartent de Conakry avec une feuille de route ambitieuse : consolider les systèmes de sécurité sociale comme piliers de stabilité et moteurs du progrès en Afrique de l’Ouest.

N’Famoussa Siby