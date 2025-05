Younoussa Tawel Camara prend les rênes de la direction de l’information et de la Communication à Boké

La ville de Boké a accueilli ce mercredi la cérémonie officielle d’installation du nouveau Directeur Régional de l’Information et de la Communication. L’événement s’est déroulé dans les locaux du gouvernorat, en présence d’une délégation du ministère de l’Information et de la Communication, ainsi que de plusieurs cadres régionaux et préfectoraux. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région.

Devant la presse locale et les autorités administratives, Younoussa Tawel Camara, nouvellement nommé à la tête de la Direction régionale, a exprimé son engagement à servir avec rigueur et intégrité. « C’est une lourde responsabilité que j’accepte avec dévouement, loyauté et professionnalisme. En tant qu’hommes et femmes de médias, notre rôle est crucial pour garantir une information fiable, équilibrée et conforme aux principes éthiques et déontologiques de notre noble métier », a-t-il indiqué.

Dans son discours, M. Camara a également lancé un appel à l’unité et à la responsabilité des professionnels des médias de Boké. « Je lance un appel solennel à tous les journalistes de Boké : unissons-nous dans un esprit de professionnalisme. Nous devons être des vecteurs de paix, de cohésion sociale et de dialogue, en mettant nos compétences au service de l’intérêt général », a-t-il soutenu.

Prenant la parole au nom du ministère de l’Information et de la Communication, Ismaïla Fauta Traoré a rappelé les missions essentielles dévolues au nouveau directeur. « Vous avez pour mission de renforcer l’harmonisation entre les structures, d’assurer une communication fluide entre les différents acteurs régionaux, et de contribuer au rayonnement de la région, tant au niveau national qu’international. Votre expertise et votre engagement seront des atouts majeurs pour relever les défis », a-t-il affirmé.

Cette nouvelle nomination marque un tournant stratégique pour la région de Boké, qui entend renforcer la qualité de sa communication institutionnelle et médiatique.

Mamadou Bah, depuis Boké