Code minier : Doumbouya dégaine contre les contrevenants

À peine rentré de son voyage qui l’a conduit à Kigali et à Libreville, le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a présidé un Conseil des ministres exceptionnel ce jeudi au Palais Mohamed V, en présence des membres du CNRD. Cette session stratégique a été marquée par un message du Chef de l’État axé sur l’industrialisation, la bonne gouvernance et la souveraineté économique de la Guinée.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, lu par le ministre de l’Information et de la Communication, Fana Soumah, le Général Doumbouya a salué le lancement officiel des travaux de la raffinerie d’alumine de la société SPIC à Boffa, fruit de l’accord-cadre sino-guinéen. « Une étape majeure dans la transformation locale de notre bauxite », a-t-il souligné, tout en rappelant que le respect des engagements contractuels et des délais est une exigence non négociable.

«Il a souligné que cette initiative marque une étape importante vers la transformation locale de la bauxite et l’industrialisation du pays. Toutefois, il a rappelé avec fermeté que le respect des engagements contractuels et des délais est non négociable », a-t-il soutenu.

Dans la même lancée, poursuit-il, le Chef de l’État a ordonné aux ministres des Mines et de la Géologie de retirer les permis et concessions des sociétés minières en infraction avec le Code minier. Il a également demandé la soumission d’un projet d’interdiction de l’exportation de l’or brut, en vue de l’ouverture prochaine de l’une des plus grandes raffineries d’or au monde sur le sol guinéen.

« Cette infrastructure est un levier stratégique pour notre souveraineté économique », a-t-il martelé.

« soumettre une proposition d’interdiction de l’exportation de l’or brut à raison de l’achèvement imminent de l’une des plus grandes raffineries d’or au monde, en République de Guinée. Le président de la République a souligné que cette infrastructure revêt une importance stratégique pour la souveraineté économique de notre pays », a-t-il ajouté.

Sur le volet de la modernisation urbaine, le Président Doumbouya a instruit une refonte rigoureuse de l’urbanisme, exigeant l’harmonisation des constructions publiques, notamment les bâtiments administratifs et la cité ministérielle. Il a insisté sur la rigueur et la célérité dans l’exécution de ces mesures.

