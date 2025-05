Un avenir pour la presse en Guinée ? Pas sans les médias toujours interdits (RSF)

Cela fait maintenant un an que la population guinéenne n’a plus accès aux chaînes de télévision et de radio Djoma TV, Djoma FM, Espace FM, Espace TV, Sweet FM et FIM FM. Le 21 mai 2024, les médias privés ont vu leurs agréments d’exploitation retirés par les autorités. Le lendemain, l’Autorité de régulation des postes et télécommunication (ARPT) demandait le retrait des fréquences et le démantèlement de leurs installations. Le gouvernement avait alors justifié cette censure en arguant que “certains médias manquaient à leurs responsabilités”. Les six mois précédents cette décision, les radios concernées, à la liberté de ton assumée, faisaient l’objet de brouillages constants .

Un an plus tard, les médias n’ont toujours pas pu reprendre leurs activités. Plus de 800 journalistes ont été mis sur le carreau du jour au lendemain.