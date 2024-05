Retrait des agréments des médias : « La mesure ne constitue pas une entrave à la liberté de la presse »

Après l’acte, l’explication ou ce qui peut en tenir lieu. Dans un communiqué dont notre rédaction détient une copie, le gouvernement se prononce sur le retrait des agréments de FIM FM, Espace FM, Espace TV, Sweet FM et Djoma Médias, décidé le mercredi dernier, suite à un arrêté de l’Information et de la Communication, Fana Soumah. Et globalement, l’ensemble du gouvernement s’aligne et justifie la décision du ministre.

Ainsi, en ce qui concerne le motif de « non-respect du contenu des cahiers des charges », le gouvernement Bah Oury précise que c’est en particulier l’article 6 portant sur « l’obligation de respect de la dignité de la personne humaine et les exigences de l’unité nationale et de l’ordre public » qui a été violé. Surtout, le gouvernement relativise la portée de la décision. Ainsi, note-t-il, la mesure ne concerne 3 radios sur total de 80 et 2 télévisions sur 14. Ainsi, souligne-t-il, comme on le peut le voir dans le communiqué ci-dessous, « cette mesure ne constitue en aucun cas une entrave à l’exercice de la liberté de la presse en République de Guinée ». Surtout, dans ce communiqué, le gouvernement martèle : « Le Gouvernement travaille à restaurer l’ordre constitutionnel, et non à établir une « démocratie médiatique ».

