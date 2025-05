Présidentielle en décembre : Amara Camara recadre le PM Amadou Oury Bah

Alors que le Premier ministre guinéen, Amadou Bah Oury, annonçait lors de l’Africa CEO Forum d’Abidjan, le 12 mai, la tenue des élections présidentielle et législatives en décembre 2025, une autre voix autorisée du régime est venue nuancer ce calendrier. Ce jeudi 22 mai à Conakry, le ministre secrétaire général à la Présidence, le Général Amara Camara, s’est exprimé devant les médias.

Selon lui, la priorité actuelle demeure l’adoption d’une nouvelle constitution. Un référendum est d’ailleurs prévu à cet effet le 21 septembre 2025, préalable à toute organisation électorale. « Le référendum, on va le tenir le 21 septembre de cette année. Quand on a une constitution, sur cette base, on va organiser des élections », a-t-il déclaré.

Cette déclaration sonne comme un recadrage prudent de l’annonce du Premier ministre. Sans le nommer, Amara Camara semble rappeler que le processus électoral est soumis à des étapes institutionnelles précises, et que seule l’adoption de la nouvelle constitution permettra d’enclencher les scrutins.

« J’ai entendu récemment une prise de parole du Premier ministre, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la Présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date pour les élections », a-t-il souligné, appelant à ne pas précipiter les choses.

Amara Camara a insisté sur la volonté de la transition de respecter une logique constitutionnelle avant de convoquer le peuple aux urnes. « Si on pouvait faire des élections demain, on le ferait. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs », a-t-il dit.

Pour lui, la vision du Chef de l’État est claire : construire un État fondé sur des institutions légitimes, issues d’un texte fondamental accepté par tous. « Nous voulons un État bâti sur une constitution. À l’issue, un président sera élu, on aura une Assemblée nationale, on n’appellera plus le CNT ainsi, toutes les institutions seront mises en place », a-t-il expliqué.

Alors que les propos du Premier ministre laissaient entendre qu’une décision était déjà actée, ceux d’Amara Camara invitent à la prudence et au respect rigoureux du processus de transition.

Thierno Amadou Diallo