Conakry Terminal obtient le certificat ISPS et AGL Guinée reçoit l’agrément de consignation maritime

Ce mercredi 2 juillet 2025, s’est tenue au Terminal à conteneurs de Conakry une double cérémonie marquant une avancée stratégique pour le secteur portuaire guinéen : la remise officielle du certificat ISPS (International Ship and Port Facility Security) à Conakry Terminal, ainsi que la délivrance de l’agrément de consignation maritime à Africa Global Logistics (AGL) Guinée par la Direction Nationale de la Marine Marchande.

La cérémonie, présidée par le Directeur National de la Marine Marchande, Monsieur Paul Moussa DIAWARA, s’est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres de la Direction Nationale de la Marine Marchande (DNMM) et des responsables du groupe AGL en Guinée.

Ces deux reconnaissances officielles traduisent un engagement fort en faveur de la sécurité maritime, de la conformité réglementaire et du développement professionnel du secteur portuaire guinéen.

« Le certificat ISPS est un gage de sûreté aux standards internationaux et son obtention confirme que les installations de Conakry Terminal répondent aux normes internationales en matière de sûreté portuaire. Elle renforce ainsi la crédibilité du Port de Conakry à l’échelle régionale et mondiale, et garantit aux partenaires et armateurs une plateforme portuaire sûre, sécurisée et conforme aux exigences de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) », a déclaré Emmanuel Masson, Directeur Général de Conakry Terminal.

L’agrément de consignation délivré à AGL Guinée permet également au groupe d’élargir son offre de services logistiques intégrés, en y incluant désormais la consignation de navires. Cela s’inscrit dans la volonté d’accompagner le développement du commerce maritime et de contribuer activement à l’efficacité de la chaîne logistique en Guinée.

À travers ces deux distinctions, Conakry Terminal et AGL Guinée réaffirment leur volonté de collaborer étroitement avec les autorités publiques et portuaires pour faire du Port de Conakry une plateforme moderne, compétitive et durable, au service de l’économie nationale et régionale.

A propos d’AGL Guinée

Présente en Guinée depuis plusieurs décennies avec sa filiale Conakry Terminal qui est l’opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry, AGL Guinée propose des solutions logistiques complètes couvrant le transport, le transit, la distribution, l’entreposage et désormais la consignation maritime, au service des acteurs économiques nationaux et internationaux.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22