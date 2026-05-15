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Législatives du 31 mai : l’UMP en ordre de bataille pour une majorité décisive

Par LEDJELY.COM

À l’approche des élections législatives et communales du 31 mai, l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a appelé à la constitution d’une majorité parlementaire solide, jugée indispensable pour accompagner les grands chantiers nationaux et mieux orienter les électeurs face à un scrutin qualifié de complexe et inédit.

Pour Boubacer Siddighy Diallo, président de l’UMP et tête de liste nationale, l’obtention d’une majorité à l’Assemblée nationale demeure essentielle pour la réussite des grands chantiers en cours, notamment le projet Simandou 2040. Il a rappelé la vocation de son alliance en ces termes : « Partager un idéal qui puisse donner les instruments à la gouvernance et la présidence de M. Mamadi Doumbouya. Sans une majorité importante à l’Assemblée, l’État peut se voir démuni des instruments qu’il lui faut pour mener sa réforme et toute la vision essentiellement du candidat Mamadi Doumbouya risque de tomber dans l’eau ».

Prenant la parole à son tour, Dr Dansa Kourouma, ancien président du Conseil national de la transition (CNT) et deuxième sur la liste de l’UMP, a insisté sur la portée historique et pédagogique du scrutin, marqué par la tenue simultanée de plusieurs élections. Il a également souligné la nouveauté du mode de scrutin plurinominal, dans lequel certaines circonscriptions éliront plusieurs députés à la fois. « Nous n’avons jamais eu ce type de scrutin. Donc, ne pensons pas que c’est quelque chose de facile. Notre première mission, c’est d’expliquer à nos électeurs comment voter », a-t-il indiqué, invitant les citoyens à voter massivement pour le logo de la GMD aux communales et aux élections uninominiales.

Il a enfin insisté sur la nécessité de disposer de députés compétents afin d’assurer efficacement le contrôle de l’action gouvernementale et la mise en place des futures institutions, notamment le Sénat. « On ne vient pas à l’Assemblée pour apprendre. On n’a pas besoin de députés stagiaires. Comment on peut contrôler quelqu’un qui est plus compétent que toi ? Il faut des députés compétents, des députés audacieux et qui aiment la Guinée », a-t-il souligné.

En mettant en avant l’expertise de ses cadres et la dynamique de la GMD, l’alliance invite les électeurs guinéens à choisir la continuité et à soutenir la transformation durable du pays.

Thierno Amadou Diallo 

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