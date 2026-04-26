Donald Trump exfiltré du gala des journalistes après des coups de feu

Une soirée censée célébrer la presse s’est transformée en scène de chaos. Le président américain Donald Trump et son épouse Melania ont été évacués en urgence après des tirs survenus dans un hôtel de Washington.

La fête a viré à la panique. Dans la nuit de samedi à dimanche, le prestigieux dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, organisé dans un hôtel Hilton à Washington, a été brutalement interrompu par des coups de feu. À l’intérieur de la salle, journalistes, responsables politiques et invités de marque ont vécu des instants de terreur.

Tout a basculé en quelques secondes. Alors que la soirée venait à peine de commencer, des cris ont retenti dans la salle : « À terre ! À terre ! ». Pris de court, les convives se sont jetés au sol, certains filmant la scène avec leurs téléphones, tandis que d’autres tentaient de comprendre ce qui se passait.

Le président Donald Trump et la Première dame Melania Trump ont immédiatement été exfiltrés par des agents du Secret Service, dans un dispositif de sécurité impressionnant. L’évacuation rapide du couple présidentiel a amplifié la tension, plongeant la salle dans une confusion totale.

Selon les premiers éléments communiqués par les services de sécurité, un homme de 31 ans, lourdement armé, a réussi à pénétrer dans l’hôtel. Il aurait ouvert le feu sur un agent du Secret Service avant d’être rapidement maîtrisé.

L’assaillant, qui portait deux armes à feu et plusieurs couteaux, a été interpellé sans être blessé. Il doit comparaître devant la justice ce lundi.

Face à la gravité de l’incident, les forces de l’ordre ont ordonné l’évacuation complète de la salle située au premier sous-sol de l’établissement. Une décision qui a provoqué une vague d’inquiétude parmi les invités, parmi lesquels figuraient de nombreux journalistes, ministres et personnalités publiques.

Dans une déclaration après l’incident, Donald Trump a salué la réactivité de ses agents de sécurité, évoquant « le courage » du Secret Service face à une menace armée. Il n’a toutefois pas manqué de critiquer les conditions de sécurité de l’hôtel, estimant qu’il ne s’agissait pas « d’un bâtiment particulièrement sûr ».

Siby