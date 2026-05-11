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Kankan : plusieurs médicaments impropres à la consommation incinérés

Par LEDJELY.COM

Le tribunal de première instance de Kankan a procédé, ce lundi 11 mai, à l’incinération de plusieurs cartons de médicaments impropres à la consommation, récemment saisis par les agents des services de défense et de sécurité. L’opération s’est déroulée au dépotoir de la commune urbaine, situé au quartier Kobikoro, sur la nationale Kankan-Mandiana.

Composés notamment de paracétamol, d’AL, d’anticorps et d’autres produits pharmaceutiques jugés dangereux, ces médicaments avaient été saisis il y a quelques jours entre les mains d’un chauffeur toujours introuvable. Selon le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Kankan, les enquêtes se poursuivent afin de retrouver les présumés impliqués.

« Ces produits ont été interpellés il y a plusieurs jours. Le premier lot de produits a été saisi dans une maison à Kankan. Le second, c’est un trafiquant qui était dans sa camionnette et qui venait avec ces produits à Kankan. Grâce à la vigilance de la douane, ils ont procédé à son interpellation et aussitôt, les produits ont été conduits à leur unité. Les enquêtes sont en cours contre lui et des poursuites sont engagées contre la personne avec laquelle les produits ont été saisis. C’est le lieu pour le parquet de remercier les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie et la douane, qui n’ont ménagé aucun effort pour accompagner les autorités judiciaires dans notre politique pénale axée sur la lutte contre la criminalité. Nous saluons également la collaboration de la population, parce que les criminels vivent avec nous, les délinquants vivent avec nous. Nous invitons donc les citoyens à les dénoncer auprès des autorités compétentes », a déclaré le procureur Bangaly Feindouno.

Pour Mamadi Bayo, assistant pharmacien à la Direction préfectorale de la santé de Kankan, ces produits seraient à l’origine de plusieurs maladies qui touchent les populations de la Haute-Guinée.

« Il y a un médicament communément appelé dans la communauté “dafoudoubani”, mais dont le nom scientifique est dexaméthasone. Quand un citoyen consomme ce produit, c’est nuisible pour sa santé. C’est un produit qui peut favoriser le diabète chez certaines personnes. C’est également un produit qui crée une dépendance. J’ai aussi trouvé des sirops dont je préfère taire les noms, car ils ne sont pas du tout connus dans le système sanitaire de l’État. Ces sirops sont nuisibles pour les enfants. Je conseille à la population guinéenne de se tourner vers les structures agréées reconnues par l’État afin de se procurer de bons produits », a sollicité le médecin.

Présent sur les lieux de l’incinération, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kankan a également appelé les citoyens à éviter l’achat de médicaments dans des endroits non reconnus par les autorités sanitaires du pays. Il a enfin invité les populations de Nabaya à faire preuve de davantage de vigilance.

Michel Yaradouno, depuis Kankan

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