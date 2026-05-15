Kankan : décès d’Antoine Dogbo Guilavogui, figure de l’opposition locale

Antoine Dogbo Guilavogui, ancien secrétaire fédéral de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée à Kankan, est décédé après plusieurs semaines de maladie.

L’annonce de sa disparition a été faite cet après-midi par ses proches et les membres de sa communauté. Au quartier Bordo, où il résidait, la tristesse et l’émotion sont visibles sur les visages des parents, amis et voisins venus partager la douleur de la famille endeuillée.

Figure politique connue dans la région, Antoine Dogbo Guilavogui a longtemps porté la voix de l’opposition à Kankan, où il était considéré comme un acteur engagé de la vie politique locale.

Pour l’heure, aucune information n’a encore filtré concernant les cérémonies funéraires.

Michel Yaradouno, depuis Kankan