Vote du 28 décembre : un scrutin sans violence majeure, selon Œil du Citoyen

À l’issue de la fermeture des bureaux de vote, intervenue aux environs de 19 heures lors de l’élection présidentielle du 28 décembre, la Dynamique Œil du Citoyen, engagée dans l’observation citoyenne du processus électoral, a rendu publique sa quatrième déclaration. Ce document dresse le bilan global du déroulement des opérations de vote sur l’ensemble des zones couvertes par ses observateurs.

Dans sa communication, le porte-parole de la Dynamique, Ange Gabriel Haba, a indiqué que l’observation s’est appuyée sur un vaste dispositif citoyen déployé à travers le pays. Les rapports transmis par les observateurs font état d’un accès largement garanti aux électeurs dans la majorité des bureaux de vote visités.

« Les constats rapportés par nos observateurs révèlent que les électeurs ont eu accès au vote dans 99,32 % des bureaux observés. Le secret du vote était assuré par la présence de l’isoloir dans 99,55 % des cas », a précisé Ange Gabriel Haba.

La Dynamique souligne également le respect de certaines normes essentielles du processus électoral, notamment en matière de transparence. « L’urne était disposée de manière à être visible dans 96,65 % des bureaux visités », a-t-il ajouté.

Toutefois, l’accessibilité demeure perfectible pour certaines catégories d’électeurs. Selon la déclaration, « les personnes en situation de handicap n’ont pas rencontré de difficultés dans 67,50 % des bureaux observés ».

Le rapport fait aussi état de la présence d’autres acteurs de l’observation électorale dans plusieurs centres de vote. « La présence d’observateurs nationaux et internationaux dans les bureaux couverts par nos équipes était de 36,96 % », note la Dynamique, qui souligne par ailleurs que les forces de sécurité n’ont pas interféré dans le déroulement du vote dans les bureaux visités.

S’agissant de l’organisation matérielle, la déclaration mentionne que les cartes d’électeurs ont été distribuées dans 4,94 % des bureaux observés. Quelques incidents isolés ont néanmoins été signalés, notamment la délocalisation d’un bureau de vote de Kissosso, dans la commune de Matoto, vers Wanindara, dans la commune de Lambanyi, ainsi que l’absence de listes d’émargement et de bulletins de vote à Yataya-Fossidè. Cette situation a entraîné une interruption momentanée des opérations.

Malgré ces incidents, la Dynamique Œil du Citoyen estime qu’ils n’ont pas eu d’impact négatif significatif sur le déroulement global du scrutin. Elle salue ainsi un vote sans violence et appelle l’ensemble des parties prenantes à la responsabilité. L’organisation invite les autorités, les partis politiques, les partenaires, les leaders religieux et les citoyens à œuvrer collectivement pour la préservation de la cohésion sociale, de l’unité nationale et de la crédibilité du processus électoral.

Aminata Camara