Présidentielle 2025 : la DGE annonce un taux de participation d’environ 85 %

Après le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, la Directrice générale des élections (DGE), Djénabou Touré, a livré une première lecture officielle du processus électoral. Sur le plateau de la soirée électorale, elle a souligné l’ampleur de l’organisation, l’inclusivité du processus et une mobilisation citoyenne qu’elle a qualifiée d’exceptionnelle, mais également le taux de participation.

Selon la patronne de l’administration électorale, le pays s’est engagé dans cette élection avec une logistique impressionnante.

« Il faut quand même rappeler que nous sommes allés à ce scrutin présidentiel avec 6 768 458 électeurs répartis dans 23 662 bureaux de vote, avec 16 722 centres de vote, c’est-à-dire les centres de vote comme vous l’avez vu sur le terrain. Mais nous avons travaillé de façon inclusive, ça il faut le reconnaître. Nous avons impliqué l’ensemble des acteurs du processus électoral en Afrique de la Guinée », a-t-elle indiqué.

Sur le plan technique, Djénabou Touré assure que la machine de centralisation est pleinement en marche, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Dans la foulée, elle a annoncé le taux de participation a cette élection qui était très attendu.

« Je pense que je suis, pour le moment, la voix la plus autorisée pour dire que toutes les commissions administratives de centralisation ont démarré leur travail. Très bien. Il n’y a aucune commission, à l’intérieur, sur les 378, qui n’a pas démarré le traitement des résultats. Le traitement, il est manuel, il est informatisé et nous commençons déjà à le recevoir. Et nous sommes en train d’atteindre, à ce stade, depuis 19 h, quand on a clôturé les bureaux, on était aux environs de 85 % du taux de participation sur l’ensemble du territoire. C’est encore un phénomène de record que, moi, je me dis. Je remercie Allah subhanahu wa ta’ala, parce que tout ça arrive par la volonté divine d’Allah, il faut le reconnaître », a-t-elle expliqué.

Au-delà des chiffres, la Directrice générale des élections voit dans cette forte participation un signe de maturité démocratique.

« Moi, je pense que la Guinée, définitivement, est en train de montrer sa maturité, surtout en matière d’élections. Les gens montrent, au-delà de l’humain, au-delà de la question qui peut opposer les Guinéens, mais les Guinéens finissent toujours par se donner la main. On est aux environs de 85 % du taux de participation et, comme je vous ai dit, les résultats sont en train de tomber au fur et à mesure et la centralisation a démarré dans les 378 pour une de notre pays et à l’étranger également, les résultats sont en train de venir », a-t-elle martelé.

