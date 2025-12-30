ledjely
Accueil » Présidentielle 2025: Mamadi Doumbouya déclaré vainqueur
Présidentielle 2025: Mamadi Doumbouya déclaré vainqueur

Par LEDJELY.COM

La Direction générale des élections (DGE) a proclamé, ce mardi 30 décembre 2025, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre, marquant une étape décisive vers la fin de la transition militaire en Guinée. Lors de sa communication, la directrice générale des élections,  Djenabou Touré, a indiqué qu’après la centralisation et la vérification des procès-verbaux, le candidat Mamadi Doumbouya arrive largement en tête avec 86,72 % des suffrages exprimés.

Ces résultats, qualifiés de provisoires, restent toutefois soumis à la confirmation et à la validation finale de la Cour suprême, seule institution habilitée à proclamer les résultats définitifs du scrutin.

Aminata Camara 

