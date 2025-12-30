ledjely
Accueil » Mohamed Chérif Tounkara félicite Doumbouya et tend la main
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Mohamed Chérif Tounkara félicite Doumbouya et tend la main

Par LEDJELY.COM

Après Abdoulaye Kourouma, président du RRD, c’est au tour du candidat indépendant Mohamed Chérif Tounkara de reconnaître publiquement la victoire de Mamadi Doumbouya ce mardi 30 décembre 2025. Il a salué la discipline et le calme qui ont marqué le scrutin, tout en invitant les Guinéens à soutenir le nouveau président pour le développement du pays.

Dans un message concis, Mohamed Chérif Tounkara a adressé ses « chaleureuses félicitations » à Mamadi Doumbouya pour sa brillante élection, lui souhaitant plein succès dans l’exercice de son mandat.

Le candidat indépendant a également rendu hommage au déroulement pacifique du scrutin et aux autorités ayant veillé à son bon déroulement. « Je salue le calme, la sérénité et la discipline dans lesquelles ce vote s’est déroulé grâce aux autorités qui n’ont ménagé aucun effort pour sa réussite », a-t-il déclaré.

Mohamed Chérif Tounkara a exprimé sa gratitude envers le peuple de Guinée, et plus particulièrement envers les citoyens qui ont voté pour lui, saluant leur maturité, leur engagement et leur mobilisation.

Par ailleurs, il a lancé un appel à l’unité et au soutien du président : « J’invite le peuple de Guinée à se mobiliser et à m’accompagner pour soutenir Monsieur Mamadi Doumbouya, le président de tous les Guinéens, afin de l’aider à réaliser son programme de société », a-t-il conclu.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Présidentielle 2025 : Mamadi Doumbouya écrase la concurrence dans cinq communes du Grand Conakry

LEDJELY.COM

Sidiki Diabaté se confie : « Quelqu’un m’avait dissuadé de venir en Guinée »

LEDJELY.COM

Claude Le Roy tacle la décision de la CAF : « La CAN tous les 4 ans, c’est une bêtise affligeante »

LEDJELY.COM

Présidentielle : Mamadi Doumbouya déjà vainqueur selon le RRD

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : le FRONDEG félicite les électeurs, mais pas le scrutin

LEDJELY.COM

Présidentielle : Mamadi Doumbouya largement en tête des premiers résultats partiels

LEDJELY.COM
Chargement....