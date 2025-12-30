Mohamed Chérif Tounkara félicite Doumbouya et tend la main

Après Abdoulaye Kourouma, président du RRD, c’est au tour du candidat indépendant Mohamed Chérif Tounkara de reconnaître publiquement la victoire de Mamadi Doumbouya ce mardi 30 décembre 2025. Il a salué la discipline et le calme qui ont marqué le scrutin, tout en invitant les Guinéens à soutenir le nouveau président pour le développement du pays.

Dans un message concis, Mohamed Chérif Tounkara a adressé ses « chaleureuses félicitations » à Mamadi Doumbouya pour sa brillante élection, lui souhaitant plein succès dans l’exercice de son mandat.

Le candidat indépendant a également rendu hommage au déroulement pacifique du scrutin et aux autorités ayant veillé à son bon déroulement. « Je salue le calme, la sérénité et la discipline dans lesquelles ce vote s’est déroulé grâce aux autorités qui n’ont ménagé aucun effort pour sa réussite », a-t-il déclaré.

Mohamed Chérif Tounkara a exprimé sa gratitude envers le peuple de Guinée, et plus particulièrement envers les citoyens qui ont voté pour lui, saluant leur maturité, leur engagement et leur mobilisation.

Par ailleurs, il a lancé un appel à l’unité et au soutien du président : « J’invite le peuple de Guinée à se mobiliser et à m’accompagner pour soutenir Monsieur Mamadi Doumbouya, le président de tous les Guinéens, afin de l’aider à réaliser son programme de société », a-t-il conclu.

