Présidentielle : la société civile formule des recommandations à la DGE

À la suite de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Dynamique « Œil du Citoyen », regroupant plusieurs organisations de la société civile, a rendu public son rapport préliminaire à l’issue de sa mission d’observation citoyenne indépendante. Ce scrutin, qualifié d’historique, constitue une étape clé du retour à l’ordre constitutionnel en République de Guinée.

Dans ce rapport, la Dynamique formule des recommandations prioritaires et structurelles à l’endroit des principaux acteurs du processus électoral, notamment la Direction générale des élections (DGE), la Cour suprême, les candidats, la société civile, les médias et la population.

À la DGE, Œil du Citoyen recommande notamment la mise en place d’un système logistique anticipatif, le renforcement de la formation des agents électoraux, la publication transparente et progressive des résultats, l’identification préalable de locaux adaptés garantissant le secret du vote, ainsi que l’intégration des normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.

Aux candidats, la Dynamique appelle à la retenue, au respect strict des voies légales en cas de contestation et à l’abstention de tout discours susceptible de provoquer des tensions post-électorales.

À la Cour suprême, elle recommande de statuer sur les recours avec indépendance, impartialité et célérité, tout en assurant une communication pédagogique sur les procédures électorales.

La société civile est invitée à capitaliser cette expérience pour plaider en faveur de réformes électorales structurelles, tandis que les médias sont appelés à lutter contre la désinformation, à éviter toute projection de résultats non officiels et à diffuser des informations vérifiées.

Enfin, Œil du Citoyen exhorte la population guinéenne à faire preuve de responsabilité citoyenne, en rejetant les rumeurs, les manipulations et les appels à la violence.

En conclusion, la Dynamique salue la maturité civique du peuple guinéen et l’engagement des institutions nationales. Elle estime que le scrutin du 28 décembre 2025 a été sincère, inclusif, intègre et apaisé.

Aminata Camara