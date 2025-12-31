ledjely
Accueil » Avec plus de 6 % des voix, Abdoulaye Yéro s’impose comme le dauphin de Doumbouya
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Avec plus de 6 % des voix, Abdoulaye Yéro s’impose comme le dauphin de Doumbouya

Par LEDJELY.COM

La Direction générale des élections (DGE) a publié les résultats provisoires globaux du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Avec 86,72 % des suffrages valablement exprimés, Mamadi Doumbouya de la GMD est déclaré élu à titre provisoire, sous réserve de la validation finale de la Cour suprême avec pour dauphin Abdoulaye Yéro Baldé du FRONDEG qui suit avec 6,59% des voix.

Le 28 décembre 2025 restera une date marquante pour le paysage politique guinéen. Selon les chiffres communiqués par la DGE, le scrutin présidentiel a enregistré une forte participation de 80,95 % avec 5 608 520 votants sur 6 768 458 inscrits. Parmi eux, 310 589 bulletins ont été déclarés nuls, laissant 5 297 931 suffrages valablement exprimés, soit 94,46 %.

Au terme de la centralisation et de la compilation des résultats provisoires, le candidat du GMD, Mamadi Doumbouya, arrive largement en tête avec 4 594 262 voix, représentant 86,72 % des suffrages valablement exprimés.

Les autres candidats se partagent le reste des voix de manière marginale :

  • Abdoulaye Yéro Baldé (FRONDEG) : 349 129 voix, 6,59 %
  • Dr Faya Lansana Milimouno (Bloc Libéral) : 108 117 voix, 2,04 %
  • Makalé Camara (FAN) : 84 175 voix, 1,59 %
  • Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 46 241 voix, 0,87 %
  • Mohamed Nabé (ARP) : 44 102 voix, 0,83 %
  • Abdoulaye Kourouma (RRD) : 29 529 voix, 0,56 %
  • Elhadj Bouna Keïta  (RGP) : 27 529 voix, 0,52 %
  • Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 14 767 voix, 0,28 %.

Ainsi, le FRONDEG d’Abdoulaye Yéro Baldé se positionne comme la deuxième force politique du pays.

Aminata Camara 

