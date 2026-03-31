Pénurie de carburant à Gueckédou : le procureur dégaine des mesures drastiques 

Comme annoncé dans l’une de nos précédentes dépêches, la ville de Gueckédou est actuellement plongée dans une profonde pénurie de carburant, perturbant fortement le quotidien des habitants ainsi que les activités économiques. Pour juguler cette crise devenue récurrente, le procureur près le tribunal de première instance de Gueckédou a tenu, Lundi, une importante réunion avec plusieurs entités, notamment les services de sécurité, les responsables des 26 conseils de quartiers, les représentants des syndicats de taxi-moto, les gérants des stations-service et des membres de la jeunesse.

Prenant la parole, le procureur Patrice Koma Koivogui a rappelé l’objectif de cette rencontre.

« Cette réunion qui a regroupé les services de défense et de sécurité, la commune, les propriétaires de stations-service, le syndicat auto-moto, les conseillers de quartiers, la jeunesse. C’était pour trouver une solution face à la crise récurrente du carburant que nous enregistrons actuellement dans le ressort de Gueckédou », a-t-il martelé.

Dans la foulée, le magistrat a détaillé une série de décisions jugées strictes pour encadrer la distribution du carburant.

« La première de ces décisions est que, à partir d’aujourd’hui, nous avons interdit carrément la vente du carburant aux personnes dont la SONAP avait autorisé résidant dans la commune urbaine. Ces personnes sont celles-là qui avaient reçu des autorisations de revendre des produits pétroliers dans la commune. Mais à l’issue de cette réunion, nous avons décidé de mettre fin à ça jusqu’à nouvel ordre. Cependant, pour ce qui sont des revendeurs dans les districts et CRs, l’autorisation est permise, à condition que ces revendeurs passent viser leurs actes par le parquet avant d’aller se faire servir au niveau des stations-service. Cela pour éviter que les gens ne viennent se livrer du carburant n’importe comment. Et ça aussi, on a demandé que la quantité soit limitée à 10 bidons de 20L par semaine et par personne. La deuxième décision, c’est l’interdiction formelle aux propriétaires des stations de demander des montants supplémentaires aux clients. Nous avons compris ici qu’il y a certains pompistes ou gérants de stations-service qui essayent de demander aux clients de payer soit 10 000 ou 20 000 par bidon, ce qui est tout à fait anormal. Ensuite, nous avons instruit aux officiers de police judiciaire de procéder à des perquisitions, c’est-à-dire d’aller dans les concessions qui sont soupçonnées de détenir du carburant pour procéder à des fouilles, saisir tout le carburant et interpeller les propriétaires. Nous avons décidé également que le transport interurbain, c’est-à-dire au niveau des taxis-motos ici, soit ramené aux frais initiaux. Si le transport était à 2000 FG par tronçon, que les transporteurs ramènent à 2000 FG », a-t-il détaillé.

Concernant les contrevenants, le procureur affiche une fermeté sans équivoque : « Tout contrevenant qui se permettrait d’aller augmenter les frais de transport de 2000 à 4000 ou 5000 FG doit être interpellé. Il en est de même pour les gérants de stations-service ».

Dans la continuité de ces décisions, les forces de l’ordre ont été instruites de descendre sur le terrain pour mener des perquisitions chez les vendeurs soupçonnés de stocker d’importantes quantités de carburant afin de les revendre à des prix excessifs.

Sur le terrain, les réactions restent partagées. Si certains habitants saluent la fermeté des autorités judiciaires, espérant un retour rapide à la normale, d’autres expriment des réserves sur l’efficacité de ces mesures, appelant plutôt à des solutions durables pour garantir un approvisionnement stable en carburant.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com