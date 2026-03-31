Kamsar : à Kawass, la poussière de la route vers l’aérodrome étouffe les riverains

À Kamsar, la route reliant l’aérodrome de Kawass au centre-ville offre aujourd’hui un spectacle peu reluisant. Fortement dégradée, elle est devenue, en cette saison sèche, une véritable source de souffrance pour les populations riveraines. Du matin au soir, un voile de poussière flotte dans l’air, s’infiltrant partout et rendant les conditions de vie particulièrement pénibles.

Sur cet axe très fréquenté, chaque passage de véhicule ou de moto soulève d’épais nuages de poussière qui envahissent les concessions, les commerces et les abords de la route. Les habitations, souvent ouvertes pour faire face à la chaleur, n’échappent pas à cette invasion permanente. Les meubles, les ustensiles de cuisine, les denrées alimentaires : tout est recouvert d’une fine couche de poussière.

Au carrefour Kawass, Mamadou Aliou Bah, commerçant, décrit un quotidien devenu difficile.

« Dès qu’un véhicule passe, on ne voit plus rien pendant quelques secondes. La poussière envahit nos boutiques et nos marchandises. Respirer devient compliqué. Beaucoup de personnes tombent malades ici, avec la grippe et la sinusite », dénonce-t-il.

Dans les concessions, la situation n’est guère différente. Alpha Coumbassa, résident du secteur, évoque un problème ancien qui perdure.

« Cette route, on en parle depuis longtemps, mais elle reste dans le même état. Nous vivons avec cette poussière tous les jours. C’est devenu une habitude difficile à supporter », déplore cet autre citoyen, visiblement fatigué.

Pour les commerçants installés en bordure de route, l’impact est également économique. Sadou Bah explique que la poussière détériore ses produits et affecte sa santé.

« Nos marchandises sont exposées toute la journée. La poussière les salit et les abîme. En plus, nous respirons ça en permanence. Beaucoup d’entre nous sont malades à cause de cette situation », dit-il.

Même les tâches domestiques les plus simples deviennent éprouvantes. Fatoumata Guèye, vendeuse de riz, raconte son quotidien.

« Pour cuisiner, nous sommes obligées de nous couvrir le visage et de protéger les aliments. La poussière entre dans les chambres, dans les toilettes, partout. On nettoie le matin, quelques heures après tout est encore sale », lâche cette vendeuse de riz.

Au-delà de l’inconfort, les habitants évoquent aussi des risques liés à la circulation. La visibilité réduite par la poussière et l’absence de ralentisseurs sur cette route augmentent les dangers pour les usagers, notamment les enfants et les personnes âgées. Face à cette situation, les riverains lancent un appel pressant aux autorités afin que des mesures urgentes soient prises pour améliorer leurs conditions de vie.

En attendant, à Kawass, la poussière continue de rythmer le quotidien des habitants, entre résignation et espoir d’un changement.

Mamadou Bah, depuis Boké