Présidentielle en Guinée : l’UA félicite Doumbouya et appelle à la levée des sanctions

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahamoud Ali Youssouf, a adressé ses félicitations au président élu de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, à la suite de sa victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle, proclamée officiellement le 4 janvier 2026 par la Cour suprême.

Dans un communiqué, le président de la CUA salue le déroulement pacifique du scrutin et souligne la maturité politique du peuple guinéen, qui s’est exprimé dans le calme et la sérénité. Selon lui, cette attitude témoigne d’une appropriation effective du processus électoral par les citoyens, dans un contexte de sortie de transition.

Mahamoud Ali Youssouf félicite également l’ensemble des acteurs nationaux impliqués dans l’organisation de l’élection, notamment les organes de gestion électorale, les candidats et formations politiques en lice, le gouvernement, ainsi que les organisations de la société civile. Il associe à ces félicitations les partenaires techniques et financiers, dont l’accompagnement et le sens des responsabilités auraient contribué à la bonne tenue du scrutin, dans le respect du cadre légal national et des standards internationaux en matière électorale.

Par ailleurs, le président de la Commission de l’Union africaine réaffirme la disponibilité de l’institution continentale à accompagner la République de Guinée dans la poursuite du processus politique. Il renouvelle l’engagement de l’Union africaine à soutenir les efforts visant le retour à l’ordre constitutionnel, la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le renforcement de l’unité nationale, de la paix et de la stabilité, conditions essentielles au développement durable du pays.

Prenant en compte les avancées enregistrées depuis le début de la transition en 2021, Mahamoud Ali Youssouf invite l’Union africaine et la communauté internationale à procéder à une évaluation de la situation en République de Guinée. Il les exhorte à envisager la levée des sanctions en vigueur, afin de favoriser la mise en œuvre de la feuille de route relative à la refondation et à la modernisation de l’État, dans l’intérêt du peuple guinéen.

Par ailleurs, le président de la Commission appelle l’ensemble des parties prenantes à privilégier le dialogue et la concertation, et à recourir aux voies légales pour le règlement de tout différend éventuel. Il insiste sur la nécessité d’achever le processus électoral à travers l’organisation d’élections législatives, sénatoriales et locales inclusives et apaisées.

Ledjely.com