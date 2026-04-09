Port autonome de Conakry : levée de la suspension des surestaries

Après plusieurs mois de blocage et de perturbations, le Port autonome de Conakry semble enfin sortir de l’impasse. Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a officiellement annoncé la levée progressive de la congestion qui paralysait les activités portuaires.

Une annonce qui marque un tournant décisif pour l’économie nationale, durement éprouvée par les retards d’évacuation des marchandises et les ralentissements des échanges commerciaux. Durant ces derniers mois, opérateurs économiques, importateurs et transporteurs ont fait face à d’importantes pertes liées à l’engorgement du principal poumon économique du pays.

Réunis ce mercredi autour d’une table de concertation, les acteurs clés de la chaîne logistique, notamment le PAC, Alport, Conakry Terminal, les consignataires, la Chambre de commerce et le syndicat des transporteurs, ont unanimement salué les avancées enregistrées. Toutefois, tous appellent à la vigilance afin d’éviter un retour à la situation antérieure.

Dans un communiqué officiel publié à l’issue de cette dynamique, les autorités ont détaillé une série de mesures fortes destinées à consolider les acquis. Parmi celles-ci, la circulation des camions desservant le port est désormais autorisée 24 heures sur 24, sans restriction, afin de fluidifier les opérations.

Autre décision majeure : l’extension du délai de transfert des marchandises à quinze jours, contre dix auparavant, pour une période transitoire de deux mois, accompagnée de la levée de la suspension des surestaries et de l’interdiction de toute rétrofacturation abusive.

Le gouvernement insiste également sur le rôle du comité de veille, désormais chargé de détecter et signaler toute anomalie susceptible de perturber la chaîne logistique portuaire.

Dans la foulée, le ministère des Transports a confirmé le maintien de la levée totale des restrictions sur la circulation des poids lourds à destination du port, jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui vise à soutenir durablement la fluidité retrouvée.

Pour garantir la sécurité et l’efficacité de ce dispositif, plusieurs institutions sont mises à contribution, notamment la Direction générale du PAC, la Police routière, la Gendarmerie nationale, l’Agence guinéenne de la sécurité routière ainsi que le syndicat des transporteurs.

Cette décrispation tant attendue ouvre ainsi la voie à une reprise progressive des activités économiques, dans un contexte où la performance du port demeure un levier stratégique pour la croissance de la Guinée. Reste désormais à transformer cet acquis en solution durable.

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