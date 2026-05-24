Ligue des champions CAF : Mamelodi Sundowns triomphe dans la douleur face à l’ASFAR

Le stade Boulay Abdallah a servi de cadre à la manche retour de la finale de la ligue des champions CAF, opposant le club Marocain l’ASFAR au Mamelodi Sundowns. Une rencontre remportée par les Sud-Africains dans la douleur.

Après deux finales perdues et surtout une victoire 1-0 à l’aller grâce à un coup de canon de Modiba, l’objectif était clair : à défaut de gagner, obtenir au minimum un match nul pour décrocher le titre.

Très tôt dans la rencontre, les Marocains mettent la pression et obtiennent un penalty. Sur l’action, la trajectoire du ballon est mal appréciée par la défense sud-africaine, et le capitaine marocain Mohamed Hmarit remet les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs : 1-1.

Contraints de réagir, les sud-africains sortent davantage et sont récompensés à la suite d’une belle action collective. Sur un enchaînement spectaculaire, Mokoena déclenche une frappe surpuissante qui termine sur la barre transversale avant de rentrer. Les Sud-Africains égalisent dans les arrêts de jeu de la première période : 1-1 au match retour, 2-1 sur l’ensemble des deux rencontres.

À la reprise, le public pousse les siens. Les Marocains obtiennent un nouveau penalty pour une main dans la surface, mais le gardien international Ronwen Williams réalise un arrêt décisif à la 75e minute.

Désormais, le scénario est clair : avec leur victoire 1-0 à l’aller, les Sud-Africains peuvent gérer, tandis que l’ASFAR doit inscrire deux buts supplémentaires pour espérer renverser la situation. Une mission qui devient de plus en plus compliquée.

Malgré huit minutes de temps additionnel, les Mamelodi Sundowns conservent leur avantage et remportent le trophée pour la deuxième fois de leur histoire, grâce à ce match nul 1-1 et une victoire 2-1 sur l’ensemble des deux rencontres.

Lonceny Camara