Législatives 2026 : Mélia Ismaël Soumah et la GMD mobilisent à Dixinn

En campagne électorale pour les élections législatives prévues le 31 mai prochain, Mélia Ismaël Soumah, candidate uninominale pour la circonscription de Dixinn, a réussi son pari de mobilisation ce dimanche 24 mai 2026. Un carnaval géant a traversé la commune avant de culminer en un meeting sur l’esplanade du stade du 28 Septembre, soutenu par une forte présence des militants du mouvement « WONLANFEE », des alliés de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) et de l’ancien ministre de l’enseignement pré-universitaire, Guillaume Hawing.

Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs artistes mobilisés en faveur de la candidate de Dixinn.

Prenant la parole devant une foule enthousiaste, Mélia Ismaël Soumah a d’abord insisté sur l’enjeu crucial du taux de participation et la nécessité pour chaque citoyen de régulariser sa situation électorale.

« Nous avons commencé cette campagne par des porte-à-porte et des causeries citoyennes, avant d’aboutir aujourd’hui à ce meeting géant. Je porterai la voix de Dixinn à l’Assemblée nationale et je défendrai des lois favorisant le développement de notre commune, notamment dans les domaines de l’éducation et de la salubrité…Le message phare, c’est de se munir de leur carte d’électeur pour ceux qui l’ont perdue, de se rapprocher de la commune ou de leur chef de quartier afin qu’ils obtiennent leur carte d’électeur pour un vote massif le 31 mai 2026. On a besoin vraiment d’un taux de pourcentage, un taux de participation très élevé », a-t-elle martelé.

Définissant son rôle, elle a rappelé qu’un député doit porter la voix de la population et contrôler l’action publique, tout en promettant de se battre à l’Assemblée pour que sa colistière aux communales dispose du budget nécessaire au Projet de Développement Local (PDL).

Remerciant le président de la République pour la confiance placée en elle au sein du Conseil national de la transition, elle a exhorté à un vote pacifique. « J’appelle tous les citoyens à aller paisiblement voter pour leur choix, et je pense que dans la paix, dans le respect et dans la sécurité, tout ira bien », a-t-elle invité.

Présent pour encadrer cette journée, Guillaume Hawing, coordinateur régional de la campagne de la GMD à Conakry, s’est félicité de la mobilisation des populations de Dixinn. Il a profité du meeting pour rappeler les enjeux institutionnels découlant de la nouvelle Constitution.

« Cette Constitution prévoit douze institutions réparties en trois groupes. Il s’agit notamment de la mise en place de l’Assemblée nationale, qui est la deuxième institution de gouvernance et aussi du Sénat. Pour cela, on ne peut pas installer le Sénat sans des conseillers communaux », a-t-il souligné.

« Nous sommes très contents de constater que les citoyens de Dixinn ont compris l’importance de ces élections. Nous sommes tous des citoyens de Dixinn avant tout», a-t-il ajouté. Saluant le travail de vulgarisation de ses équipes sur le rôle d’un parlementaire, il s’est réjoui de cette organisation qui a permis d’éclairer les citoyens à l’aube d’un double scrutin décisif.

Thierno Amadou Diallo