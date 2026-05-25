Tabaski : la DGE clarifie qui peut réellement voter par dérogation

À quelques jours des élections communales et législatives prévues le 31 mai prochain en Guinée, la Direction générale des élections (DGE) a animé, ce dimanche 24 mai, une conférence de presse consacrée à l’état d’avancement du processus électoral. Au cœur des échanges : les dispositions prises pour les citoyens appelés à se déplacer à l’intérieur du pays à l’occasion de la fête de Tabaski. La directrice générale des élections, Djenab Touré, a notamment tenu à éclairer l’opinion sur les mécanismes du vote par procuration et du vote par dérogation, souvent confondus par les électeurs.

Face aux nombreuses inquiétudes liées aux déplacements des citoyens pendant cette période festive, la patronne de la DGE a insisté sur la nécessité de mieux informer les électeurs afin d’éviter toute confusion susceptible de perturber le bon déroulement du scrutin.

« Il faut que les citoyens guinéens qui doivent se déplacer sachent que les fiches de vote par procuration sont disponibles dans les communes auprès des directeurs et directrices communaux des élections. À Conakry comme à l’intérieur du pays, ce sont les chefs de services communaux qui détiennent ces fiches de vote par procuration. Pour obtenir une fiche de vote par procuration, il faut avoir sa carte d’électeur et trouver un électeur inscrit dans le même bureau de vote que soi avant de lui donner la procuration. En ce moment, vous pouvez laisser votre carte d’électeur avec la fiche de procuration et les consignes de vote à un citoyen ou à un parent inscrit dans le même bureau de vote que vous. Ce dernier pourra voter à votre place, conformément à vos consignes », a-t-elle expliqué.

Toutefois, Djenab Touré a attiré l’attention des électeurs sur les limites de cette pratique, rappelant qu’il s’agit avant tout d’un acte de confiance.

« C’est vrai qu’il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Ce sont des consignes que vous laissez à un électeur, et il peut ne pas les respecter. C’est pourquoi il faut toujours le faire avec une personne de confiance. Ce n’est pas parce que vous êtes à Lambanyi et que votre parent est à Nongo que vous pourrez lui donner une procuration pour voter à votre place. C’est impossible. Il faut que ce soit quelqu’un inscrit dans le même bureau de vote que vous. Nous ne voulons pas que les gens confondent le vote par dérogation et le vote par procuration », a-t-elle précisé.

Abordant ensuite le vote par dérogation, la directrice générale des élections a indiqué que cette procédure est exclusivement réservée à certaines catégories d’acteurs impliqués dans l’organisation et la sécurisation du scrutin.

« Le vote par dérogation concerne les membres de la Direction générale des élections en mission ou en déplacement, les membres des bureaux de vote, parce qu’il y en a qui vont voter en dehors de leur circonscription. Dans certains villages, on ne trouve pas toujours les personnes nécessaires pour occuper les bureaux de vote. Des agents viennent alors du chef-lieu de la commune ou même d’une préfecture voisine pour travailler dans ces localités. Ceux-là peuvent voter par dérogation. Ensuite, il y a les agents des forces de défense et de sécurité déployés pour la sécurisation du scrutin. Les journalistes accrédités par la HAC pour couvrir le vote peuvent également voter par dérogation. À part ces catégories, les autres personnes ne sont pas autorisées à voter par dérogation », a précisé Djenab Touré.

La directrice générale des élections a enfin rappelé que toute personne ne relevant pas de ces catégories ne pourra pas bénéficier du vote par dérogation.

Aminata Camara