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Match amical : Paulo Duarte convoque 25 joueurs pour Guinée – Irlande du Nord

Par LEDJELY.COM

Le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour le match amical qui opposera la Guinée à l’Irlande du Nord, le jeudi 4 juin 2026 à La Línea de la Concepción, en Espagne.

Le regroupement de l’équipe nationale débutera le 28 mai prochain à Malaga, où les joueurs entameront leur préparation avant cette importante rencontre internationale.

Pour cette sortie, le technicien portugais a misé sur un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents évoluant aussi bien en Europe qu’au sein du championnat local.

Gardiens

Soumaïla Sylla (Stade de Reims – France)

Mohamed Camara (Asante Kotoko – Ghana)

Mory Keita (Hafia FC – Guinée)

Défenseurs

Mory Konaté (KV Mechelen – Belgique)

Mohamed Soumah (IK Sirius – Suède)

Sekou Oumar Sylla (ADO Den Haag – Pays-Bas)

Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby IF – Suède)

Amadou Cissé (RC Strasbourg – France)

Aboubacar Camara (FC Metaloglobus – Roumanie)

Lancé Camara (ASM Sangaredi – Guinée)

Milieux de terrain

Mohamed Cherif Haidara (Sönderjyske Fodbold – Danemark)

Morlaye Sylla (Damac FC – Arabie Saoudite)

Ibrahima Sory Bangoura (Genk – Belgique)

Seydouba Cissé (CD Leganés – Espagne)

Amadou Diawara (CD Leganés – Espagne)

Lancinet Kourouma (Girona FC – Espagne)

Ousmane Diabaté (Gençlerbirligi Ankara – Turquie)

Attaquants

Aliou Badara Baldé (FC Saint-Gall – Suisse)

Ousmane Camara (Guangdong GZ-Power – Chine)

Sory Kaba (OH Leuven – Belgique)

Abdoul Karim Traoré (OH Leuven – Belgique)

Abdoulaye Kolev Camara (Vejle BK – Danemark)

Mohamed Touré (Viktoria Plzen – République tchèque)

Ousmane Camara (CD Castellón – Espagne)

Yakhouba Gnagna Barry (Horoya AC – Guinée)

Cette rencontre amicale face à l’Irlande du Nord permettra au Syli National de poursuivre sa préparation et d’évaluer plusieurs profils avant les prochaines échéances officielles.

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