Match amical : Paulo Duarte convoque 25 joueurs pour Guinée – Irlande du Nord

Le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour le match amical qui opposera la Guinée à l’Irlande du Nord, le jeudi 4 juin 2026 à La Línea de la Concepción, en Espagne.
Le regroupement de l’équipe nationale débutera le 28 mai prochain à Malaga, où les joueurs entameront leur préparation avant cette importante rencontre internationale.
Pour cette sortie, le technicien portugais a misé sur un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents évoluant aussi bien en Europe qu’au sein du championnat local.
Gardiens
Soumaïla Sylla (Stade de Reims – France)
Mohamed Camara (Asante Kotoko – Ghana)
Mory Keita (Hafia FC – Guinée)
Défenseurs
Mory Konaté (KV Mechelen – Belgique)
Mohamed Soumah (IK Sirius – Suède)
Sekou Oumar Sylla (ADO Den Haag – Pays-Bas)
Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby IF – Suède)
Amadou Cissé (RC Strasbourg – France)
Aboubacar Camara (FC Metaloglobus – Roumanie)
Lancé Camara (ASM Sangaredi – Guinée)
Milieux de terrain
Mohamed Cherif Haidara (Sönderjyske Fodbold – Danemark)
Morlaye Sylla (Damac FC – Arabie Saoudite)
Ibrahima Sory Bangoura (Genk – Belgique)
Seydouba Cissé (CD Leganés – Espagne)
Amadou Diawara (CD Leganés – Espagne)
Lancinet Kourouma (Girona FC – Espagne)
Ousmane Diabaté (Gençlerbirligi Ankara – Turquie)
Attaquants
Aliou Badara Baldé (FC Saint-Gall – Suisse)
Ousmane Camara (Guangdong GZ-Power – Chine)
Sory Kaba (OH Leuven – Belgique)
Abdoul Karim Traoré (OH Leuven – Belgique)
Abdoulaye Kolev Camara (Vejle BK – Danemark)
Mohamed Touré (Viktoria Plzen – République tchèque)
Ousmane Camara (CD Castellón – Espagne)
Yakhouba Gnagna Barry (Horoya AC – Guinée)
Cette rencontre amicale face à l’Irlande du Nord permettra au Syli National de poursuivre sa préparation et d’évaluer plusieurs profils avant les prochaines échéances officielles.
Ledjely.com