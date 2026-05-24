« Nous n’avons pas étudié pour faire taxi-moto » : à N’Zérékoré, des jeunes diplômés crient leur ras-le-bol

À quelques jours du double scrutin législatif et communal prévu le 31 mai prochain, les attentes des citoyens de N’Zérékoré alimentent les débats dans la commune urbaine. L’état de dégradation des routes, le chômage persistant des jeunes diplômés, l’insécurité et les difficultés d’accès aux services de base figurent parmi les principales préoccupations des citoyens rencontrés par notre correspondant basé dans le sud-est du pays. Ils attirent l’attention des futurs élus sur les priorités auxquelles ils devront faire face une fois investis. Dans les quartiers comme dans les marchés, ces citoyens réclament des actions concrètes capables de répondre aux préoccupations quotidiennes des populations.

Face à la dégradation très poussée des infrastructures routières et à la situation inquiétante de l’insécurité, Jean Pierre Manimou interpelle les futurs élus sur l’urgence d’agir en faveur du développement local et de la protection des citoyens. Pour lui, les attentes des populations doivent être placées au premier plan des priorités des prochains représentants. « Nous sommes confrontés à un problème de routes. Les routes sont en mauvais état un peu partout dans les quartiers. Circuler ici en ville n’est pas chose facile, vu l’état des routes qui relient les différents quartiers. D’un autre côté, ils devront aussi penser à la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce qu’à un moment donné, les gens sont dans l’insécurité, surtout les détenteurs d’engins roulants, notamment les motos. Nous demandons aux futurs élus de penser premièrement aux actions de développement public et aux intérêts de la population », a sollicité Jean Pierre Manimou.

Necher Damey n’est pas resté en marge de ces cris de cœur. Il a également insisté sur la création d’emplois pour la jeunesse diplômée.

« Je suis étudiant diplômé, mais je travaille en tant que conducteur de moto-taxi. Je demande à ce que ces futurs élus se battent pour ouvrir les portes de l’emploi aux jeunes. Et là, il faut aussi que les gens qui soient recrutés soient qualifiés. Par exemple, dans un établissement où je dispense des cours, il y a des recrutés qui ne font pas bien leur travail. Donc, il faut qu’il y ait de la rigueur au niveau de ceux qui doivent être employés, afin que ceux qui sont qualifiés puissent bénéficier du fruit de leurs efforts et de leur courage. Du côté des infrastructures routières, c’est déplorable qu’à N’Zérékoré, il n’y ait pratiquement pas de routes. Les routes dans les quartiers sont dégradées. Il faut que nos prochains représentants s’investissent aussi dans ce sens », a souhaité Necher Adams Damey.

De son côté, cet autre citoyen dresse un tableau préoccupant de la situation que traverse la ville de N’Zérékoré. Il appelle ainsi les futurs élus à privilégier l’intérêt collectif, à favoriser la création d’emplois et à impulser un véritable développement au profit de la population. « Nous voulons un leader qui a le souci de N’Zérékoré, de la région et de toute la nation. Quand vous prenez la ville de N’Zérékoré, nous n’avons pas de routes. Au marché ici, les gens n’ont pas de places et tout est confus. Sur le plan sanitaire, nous avons aussi des difficultés à ce niveau. À N’Zérékoré, la majorité des conducteurs de taxi-moto sont des étudiants diplômés. Nous sommes nombreux au chômage. Nous n’avons pas étudié pour faire taxi-moto. Nous le faisons parce qu’il n’y a pas d’emploi. Au regard de tout cela, nous demandons aux futurs élus de se battre pour qu’il y ait des sociétés afin d’ouvrir des perspectives d’emploi aux jeunes, lutter pour le développement et l’intérêt du peuple », a lancé Eugène Délamou.

Les défis sont lancés. Les futurs élus sont interpellés sur le cri de cœur des citoyens de la commune urbaine de N’Zérékoré.

Foromo Fazy Béavogui depuis N’Zérékoré