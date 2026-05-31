Communales et législatives : Bogola Haba salue une étape historique pour la démocratie guinéenne

À l’instar de nombreux citoyens guinéens, l’ancien ministre et candidat sur la liste nationale du parti Nouveau Départ (ND), allié au mouvement Génération pour le Développement (GMD), Bogola Haba, ainsi que Mohamed Colonel Camara, ancien président de la délégation spéciale de Dixinn et candidat aux élections communales, ont accompli leur devoir civique ce dimanche 31 mai au centre de vote du lycée Donka, dans la commune de Dixinn.

À l’issue de son vote, Bogola Haba s’est exprimé sur l’importance de ce double scrutin communal et législatif, qu’il considère comme une étape majeure de l’histoire politique de la Guinée.

Selon lui, ces élections marquent l’aboutissement du processus de transition engagé le 5 septembre et constituent un tournant décisif dans le renforcement des institutions démocratiques du pays.

« C’est une journée extrêmement importante pour l’histoire de notre pays parce qu’aujourd’hui, c’est un double scrutin à trois votes qui met fin à une transition qui a commencé le 5 septembre. C’est quelque chose de très important pour nous. Nous avions toujours tenté, mais nous n’avions jamais abouti à organiser toutes les élections. C’est la première fois où nous organisons toutes les élections directes qui étaient prévues pour cette transition. Après ces élections directes, nous allons faire face aux élections indirectes parce que ces élections vont nous permettre d’avoir les électeurs pour le Sénat et pour le Conseil régional », a-t-il déclaré.

Le candidat du Nouveau Départ s’est également réjoui de la forte présence des femmes et des jeunes parmi les candidats. À ses yeux, ce scrutin constitue une première dans l’histoire du multipartisme guinéen en raison de l’ampleur de la participation féminine aux compétitions électorales.

Il a par ailleurs salué l’engagement croissant de la jeunesse, notamment dans les élections communales, qu’il considère comme un signe encourageant pour l’avenir de la démocratie guinéenne.

Tout en reconnaissant une mobilisation électorale relativement faible dans certains centres de vote, Bogola Haba a insisté sur le climat apaisé qui a marqué aussi bien la campagne que le déroulement du scrutin. Pour lui, le principal acquis de cette élection demeure la préservation de la paix.

« Nous avons connu une campagne pacifique, sans violence. Les élections se passent sans violence et nous estimons que les résultats seront acceptés », a-t-il indiqué.

L’ancien ministre a également appelé les différents candidats et acteurs politiques à privilégier les voies légales en cas de contestation des résultats, en faisant confiance aux juridictions compétentes et à la Cour suprême pour trancher les éventuels contentieux électoraux.

« Nous demandons à tous les candidats, évidemment, de continuer avec le même élan et de compter sur nos tribunaux, c’est-à-dire la justice qui a le dernier recours, que ce soit au niveau des tribunaux ou à la Cour suprême. Ce sont eux qui ont le dernier recours que nous avons et il faut compter sur cela. Et nous voulons que ça continue pour qu’il n’y ait plus de violence », a souligné Bogola Haba.

Enfin, il a mis en avant la perspective d’une période de stabilité politique après ce cycle électoral. Selon lui, les institutions issues de ces élections pourraient offrir à la Guinée plusieurs années de stabilité, favorisant ainsi la consolidation de la paix et le développement du pays.

De son côté, Mohamed Colonel Camara, également candidat aux élections communales, s’est félicité du bon déroulement du scrutin et a invité les citoyens à participer massivement au vote.

« On va d’abord dire merci à Dieu, on voit que cette vote se passe dans la paix et la transparence chacun vient tranquillement pour s’acquitter de son devoir civique ce qui est une bonne chose. Ce qu’ on va demander à toute la population c’est de venir s’acquitter de ce devoir qui est très important, c’est donc cet appel qu’on lance à tout le monde », a-t-il déclaré.

À travers leurs interventions, les deux candidats ont mis l’accent sur la nécessité de préserver le climat de paix observé durant le processus électoral et d’encourager une participation citoyenne plus importante afin de renforcer davantage la démocratie guinéenne.

Aminata Camara