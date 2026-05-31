Sanoyah-Rails Plateau : le dépouillement démarre dans le calme

Après la clôture du scrutin, les opérations de dépouillement ont débuté dans la soirée de ce dimanche 31 mai au centre de vote de l’école privée Hadja M’mamie Malé Kaba, située dans le quartier Sanoyah-Rails Plateau, dans la commune urbaine de Sanoyah.

Dans ce centre, plus précisément au bureau de vote n°6, qui compte 309 électeurs inscrits, les urnes ont été ouvertes à 19h15 sous le regard attentif des membres du bureau de vote et des délégués des partis politiques, en l’absence d’observateurs. Le dépouillement a débuté par les suffrages exprimés pour les élections communales, conformément aux procédures électorales en vigueur.

Sous un éclairage relativement faible, les bulletins ont été progressivement comptabilisés dans un climat marqué par la sérénité et la transparence.

À l’appel de chaque parti ou mouvement politique, les bulletins sont présentés et vérifiés devant l’ensemble des acteurs présents avant leur enregistrement officiel.

Le même processus se poursuit dans les différents bureaux de vote de la commune de Sanoyah, en attendant la compilation des résultats et leur proclamation par les autorités compétentes.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le dépouillement des bulletins communaux venait de prendre fin dans ce bureau de vote. Les agents procédaient alors aux derniers calculs et à la totalisation des voix afin de déterminer les formations politiques ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Balla Yombouno