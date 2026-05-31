N’Zérékoré : faible affluence au double scrutin, les membres des bureaux de vote s’interrogent

La faible mobilisation des électeurs aux urnes, ce dimanche 31 mai, jour du double scrutin à N’Zérékoré, persiste dans plusieurs centres de vote de la commune. Malgré une accalmie météorologique après la pluie du matin, l’affluence reste timide, donnant l’impression d’un boycott silencieux, selon certains responsables de bureaux de vote rencontrés sur place.

Les responsables, tout en assurant le bon déroulement des opérations, appellent les citoyens à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique et choisir des dirigeants capables de défendre les intérêts de la localité.

« Depuis le matin jusqu’à l’heure actuelle, je crois que pour ces élections-là, il n’y a pas trop d’engouement. Difficilement, les électeurs viennent pour voter. Le matin, on pensait que c’était la pluie, mais finalement on a compris que les gens ne sont pas vraiment intéressés par le vote », a martelé Fassou Bréa Koulemou.

Pour lui, ces élections doivent être une préoccupation majeure pour chaque citoyen, car il s’agit de choisir des représentants capables de défendre la communauté.

« C’est nous-mêmes qui connaissons vraiment nos candidats. Parce que beaucoup de personnes étaient dans les villes, chacun a vraiment présenté son projet de société. Mais il faut vraiment choisir le candidat qui peut faire ton honneur. Il ne faut jamais choisir quelqu’un parce que c’est ton parent, ou parce que vous êtes cohabitants, ou encore parce que c’est ton étudiant. Non. Le mieux, c’est de venir voter », a-t-il ajouté.

Même constat au centre de vote du lycée Félix Roland Moumié, où le président du bureau de vote numéro 1 déplore également le manque d’engouement.

« On se demande même si les gens ne sont pas informés de cette élection. On ne sait pas, parce qu’il n’y a pas de mouvement, les gens ne viennent pas. Nous, on pensait que c’était à cause des pluies de ce matin, mais tel n’est pas le cas. Depuis que la pluie a cessé, il n’y a toujours pas d’affluence. Les gens viennent un à un. Nous-mêmes, on est là, on ne fait que dormir », a déclaré Moussa Sacko.

Il a également lancé un appel à la population : « J’invite les parents à venir s’acquitter de leur devoir. Si nous sommes Guinéens, nous devons accepter de remplir notre devoir civique. Sinon, on ne pourra pas choisir celui que nous voulons comme leader ».

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré