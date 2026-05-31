Double scrutin : François Bourouno salue l’organisation du vote et appelle au respect du verdict des urnes

Le double scrutin législatif et communal a effectivement démarré ce dimanche sur l’ensemble du territoire national. Dans la commune de Dixinn, le vote se déroule dans une atmosphère calme, malgré une faible affluence observée dans plusieurs centres et quelques difficultés logistiques signalées durant les premières heures de la journée.

Au lycée Donka, l’un des plus importants centres de vote de la commune, le ministre de la Modernisation de l’administration et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a accompli son devoir civique aux environs de 10 heures. A sa sortie du bureau de vote, il a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des opérations électorales. « Je viens d’accomplir mon devoir civique dans de très bonnes conditions. Je voudrais féliciter les acteurs qui gèrent ce processus pour le professionnalisme dont ils font preuve. J’ai constaté une très bonne organisation ainsi qu’une véritable maîtrise du processus par les membres du bureau de vote. Cela permet aux électeurs de voter dans de bonnes conditions. J’éprouve aujourd’hui un sentiment de fierté, de responsabilité et surtout d’espérance pour l’avenir de la Guinée », a-t-il déclaré.

Pour le ministre, ces élections revêtent un caractère historique dans la mesure où elles participent à la consolidation du processus de refondation de l’État engagé sous le leadership du président de la République, Mamadi Doumbouya. « Ce vote permettra la mise en place d’institutions majeures pour notre pays : les organes de gouvernance des collectivités territoriales ainsi que l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, les citoyens sont appelés à voter pour les élections communales, les législatives au scrutin uninominal et plurinominal, ainsi que pour la liste nationale. La mise en place de ces institutions contribuera à renforcer davantage le processus de refondation de l’État », a-t-il souligné.

Faya François Bourouno a également insisté sur la complexité de l’organisation simultanée de ces différents scrutins, tout en se félicitant du bon déroulement des opérations. Selon lui, cette situation met en évidence les progrès réalisés dans la professionnalisation des structures chargées de l’organisation des élections. « Nous constatons une amélioration significative dans la gestion des processus électoraux. Ces élections sont particulièrement complexes, mais malgré cela, l’organisation se déroule dans de bonnes conditions. Nous observons également une expression concrète de la gouvernance citoyenne voulue par le chef de l’État, à travers la liberté accordée à chaque citoyen de choisir ses représentants sans contrainte ni entrave », a-t-il affirmé.

Le ministre estime que cette journée électorale traduit la mise en œuvre effective d’un engagement majeur pris par le président de la République lors de la campagne présidentielle. « Cette journée matérialise une promesse tenue. Le président Mamadi Doumbouya avait pris des engagements devant le peuple de Guinée à travers son projet de société. Aujourd’hui, leur mise en œuvre se poursuit de manière concrète », a-t-il ajouté.

Par la même occasion, Faya François Bourouno a lancé un appel à l’ensemble des acteurs politiques et des citoyens afin de préserver la paix, la cohésion sociale et la stabilité du pays. Il les a invités à respecter les résultats issus des urnes et à faire confiance aux institutions chargées de conduire le processus électoral. « Je profite de cette occasion pour appeler tous nos concitoyens, quelle que soit leur obédience politique, à œuvrer pour la paix, la cohésion et la stabilité. Les choix que nous faisons peuvent être différents, mais le choix de la majorité doit être respecté. J’invite chacun à accepter le verdict des urnes et à faire confiance aux institutions chargées de l’organisation des élections », a-t-il conclu.

Dans plusieurs centres de vote de Dixinn, notamment au lycée Donka, les opérations se poursuivaient dans le calme en fin de matinée, même si la mobilisation des électeurs demeurait relativement faible par rapport aux attentes.

Aminata Camara