N’Zérékoré : les bureaux de vote peinent à attirer les électeurs

Malgré la forte pluie qui s’est abattue ce dimanche matin sur la ville de N’Zérékoré, les opérations de vote ont effectivement démarré dans les différents centres. Si les marchés sont restés fermés et la circulation des engins roulants non autorisés interdite, l’affluence demeure toutefois très faible dans les bureaux de vote.

De Boma à N’yankoyakpala, en passant par le centre-ville, les membres des bureaux de vote attendent encore l’arrivée massive des électeurs. Quelques citoyens se présentent néanmoins pour accomplir leur devoir civique.

Au centre Mamadou Konaté, situé dans la commune urbaine de N’Zérékoré, le responsable d’un bureau de vote constate une mobilisation timide.

« On a ouvert les bureaux dans les bandes de 8 heures vu que la pluie était là et on n’a pas pu acheminer le matériel à temps. Et depuis qu’on a ouvert, on a pu faire voter quelques citoyens qui sont passés. Mais comme vous voyez, la nature, il n’y a pas trop d’engouement pour le moment à cause de la pluie. On a quand même une dizaine de personnes », a fait savoir Alpha Mamadou Diallo.

Si certains tardent encore à se rendre aux urnes, d’autres ont déjà accompli leur devoir citoyen.

« Comme je suis citoyen, nous sommes obligés de faire ce que le gouvernement nous a obligés de faire. C’est pourquoi je suis là aujourd’hui pour faire mon devoir. Et ça s’est très bien passé. Il n’y a pas de bruit, rien du tout », a soutenu Ibrahima Condé.

À l’heure où nous mettons cette information en ligne, aucune forte mobilisation n’était constatée dans les différents centres visités par notre correspondant.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré