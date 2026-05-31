Double scrutin à Boké : ouverture tardive des bureaux et couacs logistiques

Les élections législatives et communales ont démarré ce dimanche 31 mai 2026 dans un climat marqué par plusieurs difficultés organisationnelles dans la commune urbaine de Boké. Retards dans l’ouverture de certains bureaux de vote, insuffisances logistiques et faible affluence des électeurs ont rythmé les premières heures de ce double scrutin.

Dans plusieurs centres de vote visités par notre rédaction, de nombreux électeurs ont constaté une ouverture tardive des bureaux. À ces retards se sont ajoutés des problèmes liés à la disponibilité du matériel électoral, notamment le manque d’encre indélébile, l’insuffisance de procès-verbaux ainsi que l’absence ou le retard de certains membres des bureaux de vote.

Au centre de vote de l’École Centre de Boké, Aboubacar Camara dénonce un manque de préparation de certains agents électoraux.

« C’est regrettable ce que nous constatons aujourd’hui. Tout devait être prêt avant le jour du vote. Certains membres des bureaux éprouvent des difficultés à installer les urnes et à organiser leur poste de travail. Dans certains cas, ce sont même des citoyens qui les assistent », a-t-il regretté.

Même constat au quartier Lanbandji, où plusieurs électeurs ont dû patienter de longues minutes avant le démarrage effectif des opérations de vote. Interrogé devant un bureau encore fermé à 7h56, Mohammed Saliou Keïta attribue ces dysfonctionnements à des insuffisances observées lors des préparatifs du scrutin.

« Les difficultés remontent aux formations. Certains agents sont arrivés en retard aux séances de renforcement des capacités. D’autres n’ont reçu leurs notifications qu’au matin du scrutin. Il y a également eu des confusions dans la distribution des kits électoraux. Nous essayons de trouver des solutions pour permettre le démarrage des opérations », a-t-il expliqué.

Malgré ces difficultés enregistrées dans plusieurs centres de vote, les opérations électorales se poursuivaient progressivement au fil de la journée. Les électeurs continuaient d’affluer vers les bureaux de vote, tandis que les responsables électoraux s’efforçaient de corriger les insuffisances constatées afin de garantir le bon déroulement du double scrutin.

Mamadou Bah, depuis Boké