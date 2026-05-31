Sanoyah-Km 36 : démarrage timide du vote, les services de sécurité absents

Les Guinéens votent ce dimanche 31 mai 2026 pour le double scrutin législatif et communal. Dans la commune urbaine de Sanoyah, précisément au quartier Sanoyah-Km 36, le lancement des opérations électorales accusait un retard ce matin, malgré l’ouverture des bureaux de vote.

Au centre de vote installé dans l’enceinte de l’école primaire de Sanoyah-Km 36, quelques électeurs avaient déjà fait le déplacement pour accomplir leur devoir civique. Toutefois, les opérations de vote n’avaient pas encore débuté en raison de derniers réglages techniques, selon les responsables rencontrés sur place.

Autre constat : à 7h25, aucun agent des forces de défense et de sécurité n’était visible dans l’enceinte du centre. Aucun responsable local du quartier n’avait également été aperçu au moment de notre passage.

En revanche, les délégués de plusieurs formations politiques, notamment ceux de l’UDG et du FRONDEG, étaient déjà présents, aux côtés des superviseurs chargés du suivi du scrutin.

Jusqu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le vote n’avait toujours pas commencé. L’affluence restait faible et l’absence des forces de sécurité continuait de susciter des interrogations dans ce centre de vote.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno