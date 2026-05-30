Dubréka : un transbordement de carburant vire au drame, plusieurs blessés à Kangolya

Une épaisse fumée noire a semé la panique ce samedi après-midi à Kangolya, une localité située dans la zone de Koubia, relevant de la sous-préfecture de Wassou, dans la préfecture de Dubréka. Depuis plusieurs heures, des images et vidéos de l’incendie circulent massivement sur les réseaux sociaux.

Selon les témoignages relayés dans l’une des vidéos filmées en direct, le drame implique des camions-citernes transportant du carburant.

« Tout a commencé lorsqu’un camion-citerne transportant du carburant est tombé en panne dans la localité. L’équipage a alors tenté de transborder la cargaison inflammable dans une seconde citerne venue en renfort, mais l’opération a mal tourné. Ce sont des personnes qui ont accouru avec des récipients pour siphonner le carburant qui ont provoqué tout ça, ignorant le danger. C’est à ce moment-là que le camion-citerne chargé a pris feu… », explique un témoin dans la vidéo, en langue soussou.

Les images montrent également deux jeunes transportant une victime grièvement brûlée par les flammes. Selon les mêmes témoignages, celle-ci répondrait au nom de Tidiane.

D’après nos informations, l’incendie a fait plusieurs blessés et causé d’importants dégâts matériels, notamment des motos et des véhicules.

Les circonstances exactes du sinistre et le bilan officiel restent, pour l’heure, à préciser.

Balla Yombouno