Kankan : démarrage timide et retards constatés dans plusieurs bureaux de vote

Les élections législatives et communales se tiennent ce dimanche 31 mai 2026 sur toute l’étendue du territoire national guinéen. Mais dans la préfecture de Kankan, les premières images dans la majorité des bureaux de vote témoignent d’une faible affluence des électeurs.

Dans plusieurs centres de vote de la commune urbaine, le démarrage des opérations électorales a été marqué par des retards significatifs. Au centre de vote de la Mairie de Kankan, situé au quartier Gare, nos équipes sont arrivées sur les lieux aux environs de 6 h 40. Jusqu’à 7 h 50, aucun des bureaux de vote visités, notamment Mairie 1 et Mairie 2, n’avait effectivement commencé les opérations de vote. Sur place, l’absence de certains membres des bureaux de vote a également été constatée.

Le même constat a été fait au centre de vote Franco-Arabe Albas, où plusieurs dysfonctionnements ont été signalés. Selon nos observations, certaines listes électorales n’étaient pas disponibles et des gilets destinés aux agents électoraux manquaient également.

Interrogé sur place, un agent de bureau de vote a expliqué : « J’ai reçu mon message de confirmation aux environs de 4 heures du matin m’informant que j’étais retenu pour ce bureau. Depuis 6 heures, je suis présent sur le site, mais aucun autre membre du bureau n’est encore arrivé. Je suis seul pour le moment. Certains matériels manquent également. Les électeurs sont présents, mais ils ne peuvent pas encore voter. Nous constatons plusieurs irrégularités ».

Aux alentours de 8 heures, notre équipe s’est également rendue au centre de vote de la Gare, où les bureaux Gare 1, Gare 2, Gare 3 et Gare 4 n’avaient enregistré aucun vote en raison du retard dans le démarrage des activités. Dans l’ensemble des centres visités, l’ambiance était relativement calme et marquée par une faible affluence. Plusieurs bureaux étaient encore en phase d’installation, tandis que les agents de sécurité étaient déjà déployés et mobilisés sur les différents sites.

Jusqu’à 9 heures, les électeurs se comptaient sur les doigts de la main dans tous les bureaux de vote visités.

Ce scrutin doit permettre aux citoyens d’élire leurs députés ainsi que leurs maires.

Michel Yaradouno