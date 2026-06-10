Siguiri : un enfant de 2 ans retrouvé mort au fond d’un puits de mine

Le corps sans vie d’un enfant âgé de 2 ans a été retrouvé ce mardi 9 juin 2026 à Amina, un district relevant de la sous-préfecture de Siguirini, située à environ 150 kilomètres du centre-ville de Siguiri. Selon nos informations, l’enfant avait disparu depuis dimanche dernier avant que son corps ne soit finalement découvert dans un puits de mine d’or artisanale.

Interrogé sur les circonstances de ce drame, le docteur Abdoulaye Bassirou Condé, médecin d’appui au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, évoque une mort accidentelle liée à une chute.

« C’est le corps sans vie d’un enfant qui avait disparu depuis dimanche dernier avant que son corps ne soit retrouvé dans un puits de mine d’or artisanale. Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Siguiri, Maître Dominique Loua, a été informé. Il a ordonné à la gendarmerie et au corps médical d’ouvrir une enquête. C’est ainsi que le corps sans vie de cet enfant a été retrouvé dans un puits très profond», a-t-il expliqué.

Poursuivant, il ajoute : «Quand nous avons examiné son corps, il n’y avait aucune violence physique, aucune trace ni lésion sur son corps. Donc, ce que nous pouvons dire par rapport à ce cas de décès, c’est qu’il s’agit d’une mort naturelle liée à une chute dans un puits », a affirmé le médecin-gendarme.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri