Kankan : un imam accusé de recel de câbles électriques acquitté par le tribunal

Quelques jours avant la Tabaski, des jeunes de la commune urbaine de Kankan avaient interpellé deux citoyens soupçonnés de vol et de recel de câbles électriques destinés à l’électrification de la deuxième ville du pays. Parmi les mis en cause figurait El Hadj Mamoudou Condé, imam de la ville. Poursuivi pour recel d’objets volés, le religieux a finalement été acquitté dans la soirée du mercredi 10 juin 2026, au terme d’un long procès devant le tribunal de première instance de Kankan.

Après une série de vols de câbles d’interconnexion électrique, des jeunes leaders de la ville avaient mis la main sur deux suspects : un électricien employé par la société en charge de l’électrification, poursuivi pour vol, et un second, accusé de recel. Ce mercredi, le tribunal a rendu son verdict après plusieurs semaines de détention à la maison centrale de Kankan.

À l’issue des débats, le principal accusé a été condamné à dix-huit mois de prison. Quant à l’imam Mamoudou Condé, fondeur de son état et responsable de deux grandes mosquées de la ville, il a été libéré, le délit de recel n’étant pas constitué à son encontre. Un verdict salué par les nombreuses personnes venues assister au procès.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Fodé Bintou Keita, a justifié la décision en ces termes : « Aboubacar Camara était poursuivi pour des faits [de vol]. El Mamoudou Condé avait acquis les fils électriques par le canal d’un employé de la société chargée du travail. L’enquête a été ouverte et les officiers de police judiciaire (OPJ) ont conclu qu’il y avait effectivement des soupçons de vols aggravés et de recel dans ce dossier. En vertu de la procédure de flagrant délit, notre parquet a décidé de priver ces deux présumés de leurs libertés. Nous avons ouvert les audiences aujourd’hui et il a été établi pour nous, l’accusation de manière formelle et claire comme le soleil à midi, qu’Aboubacar Camara a effectivement soustrait les câbles électriques destinés à électrifier la ville de Kankan et les a déposés deux fois de façon successive chez Mamoudou Condé, fondeur de son état ».

Puis d’ajouter : « Les débats nous ont permis d’établir que les questions de vol étaient constituées, mais que les questions de recel reprochées initialement à Mamoudou Condé ne tenaient pas la route, car l’élément moral faisait défaut. Le principal accusé, travaillant pour ladite société, était venu remettre ces fils à El Mamoudou Condé à l’effet d’en faire de la marmite. Nous avons compris, concernant le cas d’El Mamoudou Condé, puisque nous poursuivons à charge et à décharge que l’un des éléments du recel, à savoir l’intention, n’était pas réuni. En tant qu’accusation, nous avons requis son renvoi des fins de la poursuite pour infractions non établies à son encontre ».

De son côté, l’avocat de la défense avait plaidé des circonstances atténuantes en faveur de ses clients. Interrogé hors micro à l’issue du verdict, il s’est dit satisfait de la décision rendue.

Michel Yardouno, depuis Kankan