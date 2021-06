Quelques semaines après sa nomination à la tête du ministère de l’Unité nationale et de la Citoyenneté, Dr Dialikatou Diallo a, au cours d’un entretien exclusif accordé au Djely, décliné ses perspectives à court terme. Entre autres perspectives, la participation de son département au cadre de dialogue permanent, mais aussi l’organisation d’un certain nombre d’activités, notamment la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP), en novembre prochain.

A l’entame de ses propos, Dr Dialikatou Diallo, a indiqué que les raisons de sa nomination relèvent de la discrétion du président de la République. « Quand j’ai été sollicitée, j’ai estimé qu’il est nécessaire de me pencher sur d’autres horizons, après avoir servi 5 ans à l’Assemblée nationale, et 7 ans dans une assemblée supranationale qui est le parlement panafricain », a-t-elle confié.

Parlant de ses perspectives pour le département dont elle tient les rênes depuis le 5 mai dernier, elle dit poursuivre des séries de rencontres avec les autres ministères, mais aussi les institutions afin de relancer certains partenariats. « Le 26 juin, nous allons organiser à Kankan, la Journée internationale de la lutte contre la torture. Il y a aussi la conférence internationale de haut niveau sur le droit au développement, appelée ‘Dialogue Santa Cruz’ que nous nous sommes proposées d’organiser le 13 juillet 2021, qui sera présidé par le chef de l’Etat guinéen. Nous sommes le troisième pays africain à l’organiser », souligne-t-elle.

Plus loin, elle annonce la tenue de la SENACIP en novembre prochain. « C’est devenu une loi maintenant. Et on a plus besoin de faire des levées de fonds pour trouver du financement, parce que j’étais à l’Assemblée nationale quand une ligne budgétaire a été établie à cet effet lors de l’adoption de la loi des finances 2021 », précise la ministre, même si elle dit ne pas retenir (au moment de l’entretien avec Ledjely.com) le montant prévu.

Concernant son aptitude à tenir les promesses de son département, et en particulier celui relatif à l’unité nationale, cette membre du RPG/Arc-en-ciel a estimé qu’il ne faut pas limiter « le dialogue à l’opposition », rappelant qu’il y a d’autres contraintes d’ordre sociales à faire face.

Pour y parvenir, elle demande la solidarité du président de la République et du gouvernement. « Nous saluons la mise en place du cadre de dialogue permanent et la nomination de son secrétaire permanent. Nous avons reçu un courrier du Premier ministre pour nous demander à ce qu’on désigne un cadre pour représenter le gouvernement. Ce qui est fait », a-t-elle précisé.

Son rôle dans le sport

S’agissant du football, celle qui avait occupé le poste de vice-présidente de la Feguifoot a promis de « servir autrement » le sport guinéen, et plus particulièrement le football. « J’ai voulu revenir à la FEGUIFOOT (lors de l’ouverture des candidatures pour le congrès électif en suspens, ndlr) mais je pense que l’atmosphère ne scie pas. Il faut un véritable travail pour assainir le fédération », insiste Dr Dialikatou Diallo, ajoutant qu’elle reste membre du comité de pilotage de la Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) 2025. La ministre est aussi marraine de l’équipe nationale de handball féminin.

Hawa Bah